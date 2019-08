Mar del Plata Club y Sportiva juegan la final del torneo sub 18

Mar del Plata Club y Sociedad Sportiva de Bahía Blanca juegan esta tarde a las 15.45 la final del campeonato sub18 de Hockey que se realiza en nuestra ciudad. Lo harán en cancha de Social, a la vera de la Avenida de Circunvalación “Eva Perón”.

Previamente, Social de Junín y Nacional disputarán el tercer puesto del certamen.

La final se podrá ver en directo por Facebook: Hockeyclubsocialoficial.

Ayer Social ganó en la segunda fase ante Los 50 por 2 a 1 y accedió a semis donde cayó derrotado por la tarde 3 a 1 contra Sportiva.

Los Miuras perdieron por penales ante Bragado por 3 a 1.

Los participantes

Zona “A”: Sportiva, Remo, El Nacional BB, Porteño de Chacabuco.

Zona “B”: Social y Sarmiento de Junín, Los 50 , Bragado Hockey.

Zona “C”: Saladillo, Atlético Trenque Lauquen, Pacífico BB, Los Andes de San Pedro.

Zona “D”: Mar del Plata Club, Los Miuras, IAE, San Martín de 9 de Julio.

Zona “E”: Argentino de Bahía Blanca, Los Cardos, Atlético 9 de Julio, Monte Hermoso.

Hoy

9 Los Andes Oficial vs San Martín 9 de Julio

9 Porteño vs Sarmiento

9 M. Hermoso vs Los Miuras

10.40 Cardos vs Bragado

10.40 IAE vs Argentino BB

10.40 Remo vs Arg. T. Lauquen

12.20 Saladillo vs Pacífico

12.20 Atl 9 de Julio vs Los 50

14 Nacional vs Social

15.40 Mar Del Plata vs Sportiva