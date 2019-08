Triunfaron los seleccionados de sóftbol, hockey y vóleibol

El seleccionado argentino de sóftbol, reciente campeón mundial, avanzó a la final y definirá la medalla de oro con México, tras derrotar a Estados Unidos por 7 a 0, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

El equipo, dirigido por el entrerriano Julio Gamarci, logró su sexto triunfo en hilera: 4-3 con México, 1-0 con Venezuela, 3-0 con Estados Unidos, 8-1 con Cuba, 13-0 con Perú y hoy 7-0 con Estados Unidos.

El equipo "albiceleste", que se consagró campeón del mundo en República Checa al doblegar en la final a Japón por 3-2, en junio pasado, jugará hoy la final con México, que derrotó a Cuba por 7 a 4 en la otra semifinal.

El seleccionado argentino busca conquistar el oro panamericano por primera vez en la historia y superar las dos medallas de bronce que obtuvo en la disciplina en Santo Domingo 2003 y Toronto 2015.

“Las Leonas” pasaron ayer el segundo escollo

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, “Las Leonas”, superó ayer por 3 a 0 a su par de Canadá y sumó su segundo triunfo en hilera en el marco de la competencia por los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El conjunto dirigido por Carlos “Chapa” Retegui se impuso con los tantos marcados por Silvina D'Elía, Carla Rebecchi y Noel Barrionuevo.

El elenco albiceleste se enfrentará mañana viernes a Cuba, desde la hora 16 de Argentina, en el tercer y último encuentro de la etapa clasificatoria del grupo “A”.

La alineación de “Las Leonas”, que buscan recuperar el cetro panamericano que ganaron por última vez en Río de Janeiro 2007, nucleó a Belén Succi; Sofía Toccalino, Silvina D'Elía y Noel Barrionuevo; Rosario Luchetti, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze y Gisele Kañevsky; María José Granatto, Julieta Jankunas y Eugenia Trinchinetti.

Luego entraron Agostina Alonso, Agustina Albertarrio, Carla Rebecchi, Victoria Granatto y Micaela Retegui.

Los otros marcadores de la jornada fueron los siguientes:

Uruguay 8-Cuba 1 (zona “A”); México 4-Perú 0; Estados Unidos 4-Chile 2 (zona “B”).

Éxito en vóleibol

Argentina obtuvo su primera victoria en el voleibol de los Juegos Panamericanos, al imponerse por 3 a 0 a Cuba.

Los boricuas se impusieron al equipo anfitrión por 3-1, mientras que los albicelestes barrieron a Cuba por 3-0.

Hoy, a primera hora, los argentinos enfrentarán a Perú, y Cuba cerrará la programación matutina contra Puerto Rico.

La jornada se completará en la tarde con Estados Unidos-México y Brasil-Chile.

Medalla de plata en handball femenino

La Selección femenina de handball no pudo con Brasil y perdió 30 a 21 la final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por lo que se quedó con la medalla de plata.

Las chicas argentinas habían vencido a Cuba 31-21 en semifinales, mientras que las brasileñas arrasaron a Estados Unidos por 34-9.

"La Garra" disputó de manera cerrada el partido con las brasileñas, y el primer tiempo terminó igualado en 12, pero en el complemento la "verdeamarelha" sacó la diferencia que le permitió colgarse la presea dorada.

Además, las chicas argentinas no pudieron conseguir el pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que sí se quedaron las brasileñas.

El equipo dirigido por "Dady" Gallardo no queda totalmente afuera de la cita que se desarrollará el próximo año, debido a que jugará un repechaje.



En Repechaje, tres surfistas avanzaron

Los argentinos Leandro Usuna y Santiago Muñiz, en categoría Open masculino, y Lucía Indurain, en femenino, pasaron la primera ronda del repechaje de surf, en el marco de la octava jornada de competencia de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Usuna se impuso al mexicano Jhony Corzo (13.43 puntos a 5,67), Muñiz, por su parte, le ganó ajustadamente al brasileño Robson Santos (11.46 a 11.10) e Indurain, finalmente, le ganó a la venezolana Rosanny Alvarez (11.40 a 9.27).

Los tres surfistas argentinos habían perdido en la primera ronda principal y a través del repechaje buscan llegar a las instancias por medallas de la especialidad, previstas para el domingo.