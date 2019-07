Concretaron un nuevo taller de Krav Maga

Tal como se anunció, se realizó un nuevo taller, esta vez solidario, de la especialidad Krav Maga (combate de contacto, de lucha y defensa personal) en las instalaciones de Leandro N. Alem 193 y bajo el lema "todos contra la violencia de género".

Los organizadores del encuentro fueron Karina López, de la Organización No Gubernamental (ONG) "Las manitos en los bolsillos" y el profesor Gerardo Ceballos, aportando los asistentes un alimento no perecedero y/o prendas para vestir.

El taller estuvo a cargo de los profesores Orlando Sánchez y Alejandro Gómez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Escuela ISDKM de Krav Maga Argentina, y durante el mismo se enseñaron técnicas de bloqueos variados, ataques y contraataques, técnicas de defensa personal (destinadas a no permitir el robo de celulares, carteras y otros efectos) y trabajos bajo strees, para que las alumnas puedan experimentar cómo realizar las técnicas en tiempo real.

El seminario fue muy concurrido y las asistentes recibieron los diplomas correspondientes a la capacitación, al cabo de la cual el profesor Gerardo Ceballos agradeció "Al sindicato ATSA (Sanidad), que colaboró con los diplomas del evento y a Karina López y su gente de la ONG `Las manitos en los bolsillos´, por confiar en la sede de Krav Maga Junín, y a todas las participantes que fueron valientes en realizar este taller defensivo. Nuestro principal objetivo es que todas participen y aunque las técnicas tienen que seguir siendo entrenadas, para que sean mas efectivas, todas se sintieron cómodas y se llevan el concepto sobre que se pueden defender contra una persona más grande de contextura física".

Ceballos también remarcó que "Con el Krav Maga todo se puede, no hace falta ser un deportista para aplicarlo. Este sistema se adapta a toda persona", destacando finalmente que "Los profesores Orlando Sánchez y Alejandro Gómez vinieron desde Buenos Aires a nuestra ciudad, para brindar la capacitación especialmente enmarcada en un programa contra la violencia de género, una problemática que se está presentando en nuestra región. El objetivo principal del taller es salvar vidas",completó Gerardo.

Donaciones y un nuevo encuentro

La mercadería y ropa recibidos, fueron entregados personalmente por el profesor Gerardo Ceballos a la directora de la Escuela Primaria Nº 16 de la zona de la Laguna "El Carpincho", Mariela Scanavino, destacándose que la Escuela de Krav Maga de nuestra ciudad donó una bicicleta, que será sorteada entre los alumnos de dicho establecimiento educacional.

En cuanto al próximo encuentro de defensa personal Krav Maga se realizará en la sede de la Sociedad de Fomento del barrio "11 de julio", el venidero sábado 3 de agosto, a partir de la hora 11 y nuevamente de carácter solidario, según se informó.

Para participar, los asistentes deberán aportar un juguete para ser entregados durante la próxima celebración del "Día del niño", informes al email centromarcialjunin@hotmail.com o llamando al teléfono celular (0236) 15-4322540.