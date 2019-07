El colombiano Bernal es nuevo líder de la general

El ciclista colombiano Egan Bernal se transformó ayer en el nuevo líder de la clasificación general del Tour de France como consecuencia de su buen trabajo en la décima novena etapa, comprendida entre Saint-Jean-de-Maurienne y Tignes, que se suspendió por nieve, granizo y un alud en el puerto previo a la meta.

Bernal, de Team Ineos, registró un tiempo de 2 horas 40 minutos 31 segundos, sobre un recorrido de 89 kilómetros, y aventajó al británico Simon Yates (a 13 segundos) y al francés Warren Barguil (a 40 segundos), a falta de dos etapas.

A raíz de la suspensión por las condiciones climáticas, la etapa 19na. fue declarada sin ganador.

El colombiano se adueñó del primer puesto de la tabla general (78 horas 42 segundos) y desplazó al francés Julian Alaphilippe, quien quedó a 48 segundos del puntero.

"Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho", dijo Bernal tras su celebración.

El argentino Maximiliano Richeze se ubica 143°

El ciclista argentino Maximiliano Richeze, del equipo Deceuninck-Quick Step, quedó a 25 minutos y 51 segundos y descendió al puesto 143° de la general.

La vigésima y penúltima jornada del Tour de France se llevará a cabo hoy, desde Albertville a Val Thorens sobre 130 kilómetros.