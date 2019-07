"Carlos está mucho mejor", aseguró el hermano del ex técnico, Jorge Bilardo

Carlos Salvador Bilardo podría ser pasado en las próximas horas a una sala de cuidados intermedios debido a la mejora en su estado de salud, según informaron fuentes cercanas al ex entrenador del seleccionado argentino de fútbol, campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990.

Jorge, hermano de Bilardo, contó en una conversación con Radio Provincia de Buenos Aires que "los médicos están sorprendidos, el lunes le sacaron el respirador y el martes estaba caminando. Estamos muy contentos".

Ampliando conceptos, destacó que "El otro día, cuando vino a verlo ´Pacha´ (Carlos Pachamé), cuando lo agarró de la mano, ni yo ni el enfermero que está todo el tiempo a su lado lo podíamos soltar. Con Oscar Ruggeri pasó lo mismo, siente ese cariño. El flaco Alberto Poletti, en cambio, llegó hasta la puerta de terapia y no pudo entrar".

Finalmente, dijo: "Estuvo muy mal, llegó a tener 4-3 de presión, es imposible, los médicos no le encontraban explicación, pero después empezó a levantar. Nos decían tengan cuidado con lo que hablan que escucha todo", completó Jorge Bilardo.

El ex entrenador de Estudiantes ingresó al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento el pasado 4 de julio y el único parte que emitieron las autoridades esta semana se refirió a un cuadro de "pronóstico reservado".

“El narigón” Carlos Salvador Bilardo padece desde mayo del año 2017 el “Síndrome de Hakkin-Adams”, que es una enfermedad neurodegenerativa.