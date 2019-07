Entregaron materiales para las Escuelas de Iniciación Deportiva de rugby y de atletismo

El Gobierno de Junín, por medio de la Subsecretaría de Educación y Deporte, puso a disponibilidad nuevos elementos, destinados a fortalecer el desarrollo de las clases en ambas Escuelas de Iniciación Deportiva (EID).

Destacan la importancia para la perdurabilidad en el tiempo de estos programas, para incentivar la práctica deportiva en chicos que se ven excluidos de deportes tradicionales.

Dicho aporte fue posible gracias al trabajo coordinado con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y con la Secretaría de Deportes de Nación.

Una vez consumada la entrega, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Municipio manifestó:

“Siempre es bueno recibir material deportivo, porque beneficia el desarrollo de las clases a las que concurren los chicos. Justamente, las Escuelas de Iniciación Deportiva están articuladas por un lado con las federaciones y asociaciones, en este caso con UROBA (Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires) y la Federación de Atletismo y, por el otro, con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y con la Secretaría de Deportes de la Nación”.

Seguidamente, el funcionario destacó que “las EID han marcado un antes y un después para la promoción de actividades deportivas en los más chicos. En el caso del atletismo, en 2016 había aproximadamente 800 deportistas federados en la provincia y en el 2017 el número aumentó a 1600. Esto es un reflejo de cómo el deporte ha crecido gracias a una política de Estado que hay que sostener en el tiempo”.

“Otra de las Escuelas de Iniciación Deportiva que se ha desarrollado es la de Bádminton que, sin ir más lejos, el sábado pasado casi 20 chicos participaron del torneo regional de esta disciplina, junto a deportistas de Chacabuco, Los Toldos, entre otros”, añadió.

Pueyo también afirmó que “esto habla a las claras de la apertura en el abanico de posibilidades que un chico tiene para elegir el deporte que más le guste. Desde nuestro primer día de gestión buscamos darles una oportunidad a aquellos niños de 10 u 11 que se quedan afuera de deportes tradicionales como fútbol y básquet, para incentivarlos a que practiquen otras variantes menos convencionales”.

Herrera resaltó la participación “con mucha alegría”

A su vez, Gabriel Herrera, profesor de la Escuela de Rugby, dijo que “está buenísimo que los chicos puedan contar con este material nuevo, que nos viene genial, porque estábamos trabajando con elementos prestados por los clubes. Afortunadamente, se sumaron cada vez más chicos a la práctica de este deporte, que participan de la mejor manera en cada uno de los encuentros, acompañando al Club Los Miuras. Es un deporte desconocido para la gran mayoría de ellos, pero desde un primer momento participaron con mucha alegría”.

Luego, Herrera invitó a todos los que quieran participar de esta disciplina al decir que “la Escuela funciona de martes a viernes a partir de las 17.15 horas, en barrio San Jorge, en el Cuadrante Noroeste y en Los Almendros”.



Estefanía Martínezdestacó la continuidad del programa

En tanto, Estefanía Martínez, de la Escuela de Atletismo, aseguró que “vengo trabajando con esta propuesta desde hace tres años y medio, me dan material todos los años para complementar lo que ya tenemos y eso es muy bueno para los chicos. Quiero destacar la continuidad que ha tenido el programa y es fundamental que no se haya abandonado porque a ellos les sirve un montón para tener una propuesta distinta de deporte; de otra manera, como dijo Daniel, quedan afuera de todo y no tienen otra posibilidad”.

Por último, la profesora también dejó hecha la invitación al decir que “estamos en la pista de atletismo los días martes, jueves de 17.30 a 19 horas y los sábados a la mañana. Lunes y miércoles estamos en la plaza San Cayetano frente a la iglesia en el mismo horario”, completó Estefanía Martínez.