Benavides ganó la última etapa de la Ruta de la Seda, en China

El motociclista argentino Kevin Benavides, del Monster Energy Honda Team, consiguió ayer su cuarta victoria en la Ruta de la Seda que, tras completar más de 5.000 kilómetros, finalizó en la ciudad china de Dunhuang, mientras que el británico Sam Sunderland, sexto en la última etapa, se erigió campeón de la prueba.

Benavides, ganó la décima y última etapa de la competencia que comenzó en Rusia, pasó por Mongolia y finalizó en China, pero no le alcanzó para subir al podio y terminó cuarto en la clasificación general.

"He hecho una buena etapa, he ganado la especial, pero no ha sido suficiente. Me he quedado a muy poco del podio y con un sabor agridulce. En el balance general estoy contento porque gané cuatro etapas. Me sentí bien, con buena velocidad", relató Benavides.

"Quedé muy cerca del podio hoy, con esta última etapa, pero en general estoy contento porque me sentí bien de forma y el trabajo fue bueno", sentenció el argentino de 30 años.

Luciano Benavides, por su parte, fue octavo en la etapa de la víspera y finalizó la competencia en el quinto lugar, mientras que el mendocino Franco Caimi (Yamaha), fue 12° en la jornada final y terminó 16° en la clasificación general.

Los campeones

Los campeones de la competencia fueron Sam Sunderland (KTM) en motos, Nasser Al-Attiyah (Toyota) en autos, Anton Shibalov (Kamaz) en camiones y Rafal Sonik (Yamaha) en quads.

El salteño, que en 2016 se convirtió en el primer argentino en ganar una etapa en la categoría Motos del Rally Dakar, tras más de 26 horas de carrera, 36 segundos lo separaron del podio en China.

La próxima competencia internacional, será la tercera fecha en el calendario del Mundial de Cross-Country: el Atacama Rally, que se disputará en Chile del 2 al 7 de agosto.