El sábado 20 realizarán el torneo “Galas de Junín”

El venidero sábado 20 de julio, a partir de la hora 14, se realizará en la nueva pista municipal, ubicada en Posadas y avenida de Circunvalación del “Parque Borchex” el torneo “Galas de Junín” 2019, organizado por la dirigencia de esa Escuela de Atletismo local, que encabeza Gerardo Héctor González.

Estás serán las categorías en las que se podrá participar los atletas de nuestra ciudad y la región, en lo que será una verdadera fiesta de esta actividad, ya que se inaugurará la nueva pista, de 400 metros.

Se podrá competir en las siguientes categorías:

Promocionales:

Sub-8, 30 metros damas y caballeros.

Sub-10, 40 metros damas y caballeros.

Sub 12, 60 metros damas y caballeros

Competitivas:

Sub 14, 1.200 metros damas y caballeros.

Salto en largo, categoría única damas y caballeros.

100 metros, categoría única damas y caballeros.

Lanzamiento de bala categoría única (peso del elemento acorde a la edad), en damas y caballeros.

Lanzamiento de disco categoría única (peso del elemento acorde a la edad), damas y caballeros.

1.500 metros categoría única damas y caballeros.

5.000 metros categoría única damas y caballeros, destacándose que en ambas pruebas, probablemente se harán series acordes a la edad y a los tiempos registrados.

Las inscripciones se pueden realizar a través del club, escuela o agrupación, por whatsApp al número 2364-661101 (por la tarde), debiéndose indicar: Nombre y apellido completo, fecha de nacimiento , número de documento, club que representa, prueba a competir y mejor registro.

Este torneo será con el objetivo de registrar marcas, no se entregarán premios ni se cobrará inscripción.

Los horarios

Las competencias se realizarán en estos horarios:

14 hs.: 1.500 mts. Única; lanzamiento de bala única damas y caballeros.

14.30: 100 metros única damas y caballeros

15: 1200 metros Sub-14; salto en largo única damas y caballeros.

15.15: Lanzamiento de disco única damas y caballeros.

15.30: 30 metros Sub- 8 damas y caballeros.

15.45: 40 metros Sub-10 damas y caballeros.

16: 60 metros Sub-12 damas y caballeros

16.15: Prueba de 5000 metros damas y caballeros.