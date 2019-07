Falleció Juan Manuel Ayerbe, una gloria del motociclismo juninense

Junín y el motociclismo nacional están de luto. Ayer, a los 45 años falleció en Junín Juan Manuel Ayerbe, múltiple campeón de motociclismo.

Nacido el 3 de marzo de 1974, había sido intervenido quirúrgicamente en 2018, y tras recuperarse, incluso volvió a correr, en la cuarta fecha del Campeonato Nocturno en San Andrés de Giles, y lo hizo en la categoría 205cc Nacional. Mostrando su calidad, y pese a los pocos entrenamientos, finalizó quinto. Luego volvió a tener problemas que lo derivaron a una segunda operación, y no pudo superar las consecuencias.

Respetado y querido en cuanto circuito pisó, mostraba la humildad propia de los grandes campeones. Cuando se ingresaba al taller de Juan Manuel Ayerbe, situado en calle Sargento Cabral, se respiraba el triunfo, con repisas llenas de trofeos y fotos siempre posando con la bandera a cuadros, además un mate preparado para recibir la visita, un torno que no para de andar, buscando esa milésima de aceleración, y siempre la sonrisa pícara de "Juancito", un verdadero gran campeón.

Su hermano Walter lo llamaba cariñosamente “gil”, y al hablar de Juan Manuel se notaba la admiración propia del hermano menor. Juntos compartieron el amor por las motos, el ciclismo, la caza y la pesca.

Hijo de Juan Ayerbe y Cristina De María, fue acompañado en su enfermedad por sus padres, su hermano Walter y familia, su hijo Santiago y gran cantidad de amigos de sus distintos círculos sociales. Muchos de ellos realizaron grandes distancias para acompañarlo en sus últimos momentos.

Sus comienzos

De chico, comenzó a trabajar en el taller mecánico de motos de Alfredo Bianchelli, preparando motos de carrera. Luego se pudo comprar la propia, y comenzó a correr. Poco después ya preparaba su propio motor.

El ciclismo, su otra pasión

Juan Manuel Ayerbe además de correr en moto, practicaba con gran dedicación el ciclismo.

En una entrevista realizada con Democracia en el 2017, señaló que “ necesitaba hacer otro deporte, para estar más en estado cuando estaba arriba de la moto y comencé a bicicletear. Me encontré con un ambiente hermoso, una gente de primera, e inicialmente lo mío fue en ese pelotón, hasta poder agarrar el ritmo. Después me largué a correr alguna carrerita, fuimos a San Luis, a Mendoza, que son en etapas, siempre con Darío Pagliaricci, que es el que más sabe del tema, y se me hizo más fácil el camino. Ahora, en la segunda carrera del año -en Bragado-, llegué al podio al finalizar tercero en la categoría Master A, algo que no esperaba porque había gente de muy buen nivel. Lo mío era tratar de llegar y estoy muy contento por lograrlo”.