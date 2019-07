Los Miuras cayó ante Pueyrredón de Mar del Plata

Se jugó un “clásico” dentro de Torneo Regional Pampeano “B” de rugby, ya que en su cancha del barrio Cerrito Colorado, Los Miuras de Junín recibió a Pueyrredón de Mar del Plata, por la decímosegunda fecha.

Los “toros” de nuestra ciudad no tuvieron un buen primer tiempo y los huéspedes aprovecharon los errores para marcar tries.

Así fue todo el período inicial y los anfitriones descontaron con un try y conversión, terminando 21 a 7 los iniciales 40 minutos, en favor de los marplatenses.

En el complemento, ingresó con otra fisonomía Los Miuras, cambiando su actitud y mejorando en el juego colectivo, con lo cual los locales lograron convertir tres tries consecutivos y si la reacción hubiera sido antes, otro habría sido el resultado definitivo.

Los Miuras se quedó con ganas de más, pero con la tranquilidad que nunca bajaron la cabeza en los 80 minutos de partido.

En primera, Los Miuras formó con Benavídez, Salas, Torres, Amaya (Sánchez), Teardi, F. Araya, Rossini, Martínez, Di Pierro, Bustamante, Kitroser, Mazzarino, P. Hankin (J. Araya), Picchi y Colossi.

Debe destacarse la labor del plantel de Intermedia que ganó el encuentro 17 a 15, obteniendo un triunfo importantísimo para ganar confianza en esta segunda rueda del certamen Regional Pampeano “B”.

Los ganadores alistaron a Heredia, Ronchi, Macías, Priori, Palma (Santamarina), Mercado, Cornelatti, Sánchez, Peira, J. Araya, Zani, Colombo, Gastaldi, L. Araya y Basabilvaso. Entrenadores:

Sebastián Depino y Javier Mielgo. Ayudante: Guillermo Vambrié.

Reciben en la próxima a Universitario (B.B.)

El próximo fin de semana, Los Miuras volverá a ser local, ya que por la decimotercera fecha recibirá al fuerte equipo de Universitario de la ciudad de Bahía Blanca.