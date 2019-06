El juninense Patricio Yende se destacó en los 42 kilómetros corridos en la ciudad de Rosario

Patricio Yende es un atleta juninense que viene en alza, fruto del esfuerzo personal a la hora de entrenar y de haberse rodeado de un grupo de colaboradores que lo ayudan a prepararse cada vez mejor para competir.

Con 29 años recién cumplidos (nació en nuestra ciudad el 19 de junio de 1990), el “Pato” Yende fue entrevistado por Democracia e inicialmente dijo: “Tengo un taller de carpintería y obvio que no soy atleta profesional, pero he formado un gran equipo. Empezando por mi familia, mi osteópata y kinesiólogo, Martín Loncar, mi masajista, Luciano Velazco y por supuesto mi profesor y amigo José Luis ´Lula´ Saldías, del gimnasio ´Olimpo´. Sin todos ellos, no hubiese podido realizar todo esto. También he hecho a lo largo de estos años muchos amigos, pese a que todavía soy muy nuevo en esta actividad deportiva. Pero la idea es tratar de mejorar lo más que se pueda y hacerlo hasta que el cuerpo me lo permita”.

Refiriéndose seguidamente a sus inicios, destacó: “empecé con esto del atletismo hace unos cinco años. Me acuerdo que fue en septiembre u octubre, y lo recuerdo porque salía a trotar así sólo, para poder ´quemar´ un poco de grasa, porque yo ya iba al gimnasio. Y me acuerdo de esa fecha porque el profesor (José Luis Saldías) me dijo: ¿Por qué no te anotás en la Carrera de la Amistad, que es en diciembre? Tenemos tiempo de prepararla. Pero como eran casi ocho kilómetros, le dije que era mucha distancia, pero me convenció. Y bueno, básicamente ahí empezó todo. Me empecé a cuidar más, a correr más, a salir menos. Todo ello a medida que pasaba el tiempo. Me cuidaba más y me aislaba un poco entre comillas. Porque creo que así es cada deporte. Mientras más le das, más te da. Y en 2017 le dije que me quería preparar para correr los 21 kilómetros, así que lo hicimos y tardé una hora, 23 minutos y algunos segundos”.

“Yo solo quería correr”

Seguidamente, el deportista local manifestó que “no me gustaban las distancias largas, pero quería saber qué sentiría el cuerpo después de correr tanto tiempo. Y obvio que siempre quise hacerlo en el mejor tiempo posible. A fin de ese año, le dije a mi ´profe´ que quería preparar un maratón, y que lo quería hacer con un tiempo por debajo de las tres horas. Si era posible, lo hacíamos, y me dijo que sí. Por eso, en 2018 corrí el primer maratón en 2 horas 57 minutos y algunos segundos. Antes, como preparación, hice otra competencia de 21 kilómetros, en una hora 20 minutos, a 3 minutos 49 segundos por kilómetro. Pero no me sentí muy bien en ese maratón, yo solo quería correr uno, pero bueno...”.

Luego, Patricio señaló que “empezamos a preparar el cuerpo para lo que iba a ser el entrenamiento del próximo maratón y, a fines de febrero del 2019, comencé a alistarme para el de junio de este año, al igual que el anterior también en la ciudad de Rosario. Antes de eso, metimos un medio maratón en una hora 17 minutos, en la ciudad vecina de 9 de Julio, en medio de la preparación, que se inició el 28 de abril. Así que el domingo 23 de junio pasado corrí en Rosario el Maratón Internacional de la Bandera. Lo hice con un tiempo de poco más de dos horas 48 minutos, a un ritmo de 3 minutos 59 segundos por kilómetro. Quedé muy conforme, ya que llegué décimo cuarto en la general y segundo en mi categoría, la de hasta 29 años”, destacó el maratonista juninense.

Agradecimientos

A la hora de los agradecimientos, Patricio Yende agradeció, además de equipo que lo prepara y ya detalló, “A mi familia, Patricia -mi mamá-, a mis hermanos ´Lola´, Paula y ´Lolo´; también a mis amigos, que están siempre y algunos de ellos me ayudan a entrenar y también me siguen a todos lados”, completó.