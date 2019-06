Tras el histórico triunfo, Jaguares prepara la semifinal

Luego del gran triunfo que lograron en el estadio "José Amalfitani" de Vélez Sársfield, por 21 a 16 ante Chiefs (consiguiendo un logro inédito), Los Jaguares recibirán este viernes a las 20.05 a Brumbies, por una de las semifinales del Súper Rugby.

Estos, derrotaron por 38 a 13 a Sharks, en Canberra, mientras que Crusaders y Hurricanes protagonizarán el otro cruce de semifinales.

Brumbies, que había terminado primero en la Conferencia Australiana con un récord de 10 victorias y 6 derrotas, se impuso gracias a los tries de Peter Samu (dos), Henry Speight, Joe Powell y Matt Lucas, todos convertidos por Christian Lealiifano, quien además anotó un penal.

Como consecuencia de esta victoria, el único equipo australiano que ganó dos veces este torneo (2001 y 2004, además fue subcampeón en 1997, 2000, 2002 y 2013) deberá viajar ahora a Buenos Aires para medirse con la franquicia argentina el viernes a las 20.05 en el estadio de Liniers.

A semifinales, tras mucho sufrimiento

Los Jaguares se clasificaron a semifinales al vencer a Chiefs de Nueva Zelanda por 21-16 en un intenso partido de cuartos de final. En su cuarta participación en el torneo de la Sanzaar, la franquicia argentina alcanzó su mejor actuación histórica con un triunfo posibilitado por los tries de Pablo Matera y Matías Moroni más los once puntos aportados por el apertura Joaquín Díaz Bonilla (tres penales y una conversión).

El equipo dirigido por Gonzalo Quesada se fue al descanso en desventaja de 10-8 pero en el segundo tiempo mostró una gran reacción para sumar la sexta victoria consecutiva en la actual temporada.

En sintesis, los tantos en el primer tiempo (que ganaba la visita 10 a 8) fueron éstos:

Al minuto, try de Matera (J); 21´ penal de Díaz Bonilla (J); 27´ try de Boshier, convertido por Debreczeni (CH) y 36´ penal de Debreczeni (CH).

Los tantos en el segundo tiempo: 4´ penal de Debreczeni (CH); 7´ penal de Mckenzei (CH); 11´ try de Moroni, convertido por Díaz Bonilla (J); 15´ y 20´ penales de Díaz Bonilla (J).