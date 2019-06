Destacado atleta paraolímpico brinda hoy una charla-debate en la Unnoba

El destacado atleta paraolímpico, Alexis Acosta, brindará una charla debate hoy, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba), en la sede de Roque Sáenz Peña y Jorge Newbery.

Será a partir de las 19 horas, siendo un evento abierto a toda la comunidad, auspiciado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín “José Luis Buono”, que preside Daniel Poggi.

Acosta, deportista con discapacidad visual, nació hace 31 años en Catriló (La Pampa) y a los seis años empezó a tener problemas de visión y después de varias operaciones, quedó ciego a los 18 años.

Con el tiempo, Acosta se acercó al atletismo, que literalmente le cambió la vida. Desde 2008 entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y fue mejorando de la mano de Javier Álvarez, quien supo ver en el pampeano sus cualidades.

Acosta, quien actualmente vive en San Telmo con su pareja, Rocío, y su hija Loana (de 5 años), se levanta todos los días a las cinco de la mañana, viaja para entrenar durante una hora, con destino el Cenard, en donde se encuentra con sus guías, Ignacio Pignataro y Bruno Zanacci.

Al finalizar la práctica, regresa a su casa, busca a su hija a la colonia de vacaciones y completa la jornada trabajando como masajista o arreglando computadoras. “Me las tengo que rebuscar, la situación económica está difícil. A veces me duele todo el cuerpo porque salto en largo es una disciplina de mucho impacto. Pero a su vez me gusta y disfruto seguir practicando este deporte, y me encanta cuando en un torneo estoy acompañado por mi mujer y mi hija, quien siempre me alienta y me hace muy feliz”, dijo Alexis.

Acosta tiene varios objetivos para este año. Primero debe participar en los torneos nacionales para mantener las buenas marcas y obtener los pasaportes para disputar los Juegos Para-Panamericanos, a realizarse en agosto en Perú, y el Mundial, en noviembre en Dubai.

El catrilense señaló que en los Para-Panamericanos competirá en los 100 metros y salto en largo, y en el Mundial, en largo solamente ya que es su fuerte. “La prueba de salto en largo es lo que mejor me sale, de hecho, en los dos últimos mundiales entre a las finales y quedé séptimo”, expresó, destacando además que tiene muchas ganas de seguir mejorando y con la necesidad de regresar de vez en cuando a Catriló. “No me acostumbro a la vida en Buenos Aires, a la ciudad tan grande”, disparó.

Esta posibilidad de encontrarse con el mejor atleta ciego de Argentina y vivirlo en primera persona es casi irrepetible, por lo cual el Círculo de Periodistas Deportivos tiene fundadas expectativas para que el encuentro sea trascendente.