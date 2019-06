Jugaron el segundo Grand Prix del “Apertura” en el club Junín

Este sábado 8/6 se jugó en las instalaciones del club Junín el segundo Grand Prix del torneo apertura de vóley de Avnoba, en las categorías sub 15 y sub 19.

El club Junín estuvo representado en la categoría sub 15 por dos equipos, el A y el B.

Divididos por zonas, club Junín “A” venció en 1er turno al club sarmiento por 2 sets a 0. Y en segundo turno venció por el mismo resultado al club compañía de Salto, obteniendo el pase a la final.

Por la otra zona el Club Junín “B” venció en primera instancia al club Rivadavia de Lincoln por 2 sets a 0 y en segundo turno superó al club Ciudad de los Toldos por 2 sets a 1, logrando el pase a la final.



La final disputada entre el “A” y el “B” terminó con Victoria para el equipo “A” por 2 sets a 0 coronándolo campeón.

El equipo A estuvo compuesto por las jugadoras: Lucía Ferreiro, Rita Marzulo, Julia Puertas, Delfina Benito, Ángela Valente, Serena Aguado, Sofía Malizia, Agustina García Montero, Lucía Espasandín, Regina Oliva Sosa.

El equipo B estuvo compuesto por las jugadoras: Lucía Itoiz. Maite Tellechea. Valentina Balla, Francina Pugliese, Zarina Biondini, Manuela Rao, Sofía Ferrari, Francina Ceretta, Delfina Espasandín, Francina Meres, Lola Scandolera. Entrenadores Marcos ilaqcua y Manuel López.