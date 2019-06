Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez compitieron en la cuarta fecha del Provincial

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez tuvieron una destacada participación en la cuarta fecha del Torneo Provincial que se desarrolló durante el fin de semana en Pehuajó.

La delegación estuvo integrada por 34 jugadores y los resultados obtenidos generaron muchísima satisfacción.

Una vez concreto el regreso a nuestra ciudad, el profesor Santiago Cazaux, coordinador de la escuelita, expresó: "Quiero agradecer a todos los que hicieron posible que la Escuela Municipal de Ajedrez de Junín pudiera participar del Provincial en Pehuajó con una delegación de 34 jugadores".



Añadió: "Hicimos todos un gran esfuerzo, dormir nada, molestar a todo el mundo, pedir ayuda a la familia, que como siempre me banca en todo sobre todo lo que hago sacando horas que necesitan para sus estudios y poniéndolas a disposición de la escuela".

Cazaux destacó el comportamiento de los 34 jugadores y también remarcó el apoyo expresado por los padres de los chicos. Especialmente, agradeció: "Al señor Bruno y su señora que nos dejaron estrenar el hermosos colectivo de dos pisos que adquirió su empresa, a Pichu y en especial a Jonathan Cazaux".

"Por ultimo quiero agradecer a Daniel Pueyo quien siempre nos da el apoyo de la Dirección de Deportes y a todos los amigos y conocidos que compraron las pizzas y ayudaron a costear el viaje", completó el coordinador.



En la competencia cumplieron una importante labor varios de los alumnos, destacándose el tercer puesto obtenido por Jonathan Cazaux y el quinto de Sofía Bontempi (solo 12 años) en la categoría Sub18.

También quinto fue Luis Santarelli en la categoría Mayores; mientras que tuvo dos distinciones a las mejores damas, Joselyn Russo en Sub15 y Yamila Ábalos en Mayores. Una distinción especial también recibió la Escuela Municipal de Ajedrez por haber sido la más numerosa del torneo con 34 jugadores. La quinta fecha se desarrollará el 14 de Julio en Saladillo.

A continuación, los principales resultados obtenidos por los ajedrecistas de nuestra ciudad en Pehuajó.

Categoría Sub 8: 18° Lázaro Ponce (3); 20° Felipe Castrillón (2,5); 21° Luz Acosta Castillo (2,5); 22° Nehemías Olguín (2,5); y 24° Manuel Linguido (2).

Categoría Sub 10: 13° Alejo Funes (4); 20° Alejo Monrrg (3); 22° María Paz Brizzolara (3); 23° Joan Lara (3); 26° Belén Marra Espinoza (3); 28° Thiago Avendaño (3); 34° Jazmín Fredres (2); 35° Benjamín Marcillaud (2); y 37° Joaquín Burga (1).

Categoría Sub 12: 9° Alejandro Zalazar (4,5); 11° Santiago Antonio (4,5); 22° Dante Balbi (3); 35° Gerónimo Vila (2); 38° Manuel Deo (1,5).

Categoría Sub 15: 9° Juan Manuel Yaquinta (4); 10° Elías Bonani (4); 14° Lautaro Monrrg (3); 16° Mateo Spera (3); 17° Joselyn Ruso (3); 21° Facundo Ordoñez (2,5); 23° Gabriel Páez (1).

Categoría Sub 18: 3º Jonatan Cazaux (4); 5º Sofía Milagros Bontempi (4); 9º Tomás Miquelez (2).

Categoría Mayores: 5° Luis Santarelli (5,5); 27° Yamila Ábalo (4); 39° Andrés Schwindt (3); 55° Marcos Quiroga (2,5); 58° Andrea Espinoza (2).