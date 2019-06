“Jaguares” derrotó a Sharks y terminó líder de su Conferencia

La escena parece sacada de un recital. Cientos de celulares empiezan a brillar, como un agradecimiento al espectáculo que presencian.

No es una banda de música. Es “Jaguares”, que superó ayer a Sharks por 34 a 7 y se consagró como el mejor de la Conferencia Sudafricana ante 15.128 personas que poblaron el estadio de Vélez.

Un premio muy valorable para el equipo argentino que, a una fecha del cierre de la fase regular, se aseguró la localía en los cuartos de final de los play off del Súper Rugby.

El equipo que dirige Gonzalo Quesada se reencontró con su gente después de una gira de un mes por Australia y Nueva Zelanda, donde cosechó tres éxitos en cuatro partidos que lo catapultaron como líder de la Conferencia Sudafricana, un logro fundamental dado que le asegura ser local en los primeros partidos de play off.

Muy distinto era el presente de Sharks, que llegó a Buenos Aires con la urgencia de ganar para mantenerse con posibilidades de clasificar a los cuartos de final. Los sudafricanos ocupaban el último lugar de la zona y apenas habían ganado uno de sus últimos cuatro partidos.

No fue un buen primer tiempo para la franquicia argentina. Apenas 15 minutos le bastaron para ponerse en ventaja. A los cuatro minutos, Joaquín Díaz Bonilla armó una buena jugada que lanzó a Sebastián Cancelliere al ingoal. Poco después, el apertura se la colgó a Emiliano Boffelli, que terminó abajo de los palos.

Eso fue todo. “Jaguares” no estuvo del todo aceitado, pero tampoco la pasó mal ante un rival visiblemente inferior. El equipo que conduce Quesada pudo irse al descanso con una diferencia de 20 puntos, pero no fue la tarde de los pateadores; Díaz Bonilla, en dos oportunidades y Boffelli fallaron tres penales que le hubieran dado una mayor tranquilidad.

Los argentinos pisaron el acelerador y no tardaron en liquidarlo. Díaz Bonilla corrigió la puntería con un penal tempranero y, minutos después, cruzó un kick que cayó en las manos de un Boffelli que corrió a toda velocidad. Más tarde apareció otra vez Cancelliere, como para ratificar que el equipo cuenta con un enorme poder de fuego en los tres de atrás, es decir, los wines y el fullback.

Sharks descontó pero la suerte ya estaba echada. Tanto, que el público se entretuvo performando la ola en los últimos 10 minutos y dio su cuota de show prendiendo los celulares en el final. Mientras tanto, Quesada movió el banco para darle descanso a varios jugadores y sumó el debutante número nueve de Jaguares en la temporada, el tercera línea Francisco Gorrisen. Segundos antes de que suene la bocina, Domingo Miotti asistió con un rastrón a Santiago Carreras.

El primer lugar de la conferencia le aseguró a “Jaguares” la localía para los cuartos de final, pero el premio puede ser aun mayor. De vencer a Sunwolves, el próximo viernes desde las 19.40, quedará segundo en la tabla general.

Eso significa que podría jugar en casa en unas hipotéticas semifinales y recién se cruzaría en la final con Crusaders, el bicampeón reinante. Brillante presente de la franquicia argentina, que empieza a sentirse candidata.

La síntesis

Jaguares (34): Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente (c) y Santiago Carreras; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Juan Manuel Leguizamón, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Marcos Kremer; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada

Ingresaron: Matías Orlando, Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro, Enrique Pieretto, Lucas Paulos, Domingo Miotti, Felipe Ezcurra y Francisco Gorrisen.

Sharks (7): Curwin Bosch; Sibusiso Nkosi; Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Robert du Preez y Louis Schreuder (capt.); Daniel du Preez, Tyler Paul y Jacques Vermeulen; Ruan Botha y Hyron Andrews; Coenie Oosthuizen, Kerron van Vuuren y Mzamo Majola. Entrenador: James du Preez. Ingresaron: Thomas du Toit, Luke Stringer, Craig Burden

Primer tiempo: 2 minutos, try de Cancelliere (J); 14m, gol de DíazBonilla por try de Boffelli

Segundo tiempo: 4m, penal de Díaz Bonilla (J); 12 y 21m, goles de Díaz Bonilla por tries de Boffelli y Cancelliere (J); 27n, gol de Bosch por try de Esterhuizen (S) y 40m, try de Carreras (J).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda)

“Los Pumitas” vencieron a Fiji y conservan chances de clasificar

El seleccionado argentino Sub-20 de rugby, “Los Pumitas”, se impuso ayer por 41 a 14 al de Fiji y conserva chances de acceder a la ronda final del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Rosario y Santa Fe.

El partido se jugó en el club de rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe, el árbitro fue el italiano Andrea Pardi y al término de la primera etapa, “Los Pumitas” se imponían 10 a 0.

En primer turno Francia le ganó a Gales 32 a 13, en Rosario, y así el grupo clasificatorio “A” lo encabeza el equipo galo con 10 puntos, seguido por Argentina con 6, Gales con 4 y Fiji sin unidades.

“Los Pumitas” se jugarán las chances de pasar a la siguiente ronda el próximo miércoles, a las 13, cuando se mida con Francia. A la misma hora se enfrentarán Gales y Fiji.

En otros partido jugados ayer, por el grupo “B”, en Santa Fe, Australia superó a Irlanda, por 45 a 17, y Sudáfrica a Georgia, por 48 a 20, en Rosario, por el grupo “C”.

Esta fue el tercera enfrentamiento entre Argentina y Fiji en Mundiales sub 20 y los tres fueron victorias de Los Pumitas.

En 2009, en Japón, en el partido que definió el undécimo puesto, por 27 a 10, y en 2014, en Nueva Zelanda, por una de las semifinales del noveno al duodécimo lugar, por 38 a 12.