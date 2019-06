La pileta climatizada del Club Junín arribó a dos décadas de permanente actividad

Las actividades en la pileta climatizada del Club Junín arribaron esta semana a dos décadas de distintos eventos, logros y competencias deportivas, ya que fue inaugurada en la primera semana de junio de 1999.

La prestigiosa entidad albirroja de calles Julio Campos y Moisés Lebensohn concretó así, hace veinte años, un gran logro institucional, y se transformó definitivamente en referente de la natación regional.

Para conocer mayores detalles de lo que se forjó por entonces, lo ocurrido previamente y también luego de la inauguración, dialogamos con el profesor Julián Aiub, quien fue entrenador y coordinador de la misma durante varios años.

-¿ Qué recordás de los inicios de las actividades en la pileta climatizada del Club Junín ?

-“La pileta fue inaugurada el 5 de junio de 1999. Por entonces, hubo un grupo de dirigentes comandados por Rubén Darío Cacheiro, quienes con mucho trabajo y esfuerzo hicieron de ese sueño una gran realidad. Hubo un grupo de padres y colaboradores muy fuertes por aquellos años, quienes trabajaron mucho, entre ellos Oscar y Nancy Martínez, Daniel y Jorge Riva y muchos otros. Se hacían rifas y hasta tengo entendido que los dirigentes sacaron un préstamo en un banco, a nombre de ellos, para poder terminar la obra.

El profesor Ariel Pulido era el entrenador y el coordinador por aquel entonces, siendo el objetivo más importante, entre otros, que los nadadores de aquella época pudieran tener un lugar acorde para poder entrenar y seguir creciendo y ahí comenzó todo.

Yo entré en el año 2000 a trabajar y me sumé al proyecto. Me quedé 15 años, pero en líneas generales fue esa la historia desde los inicios de la misma”.

-¿ Quiénes tomaron la posta luego, como se dice en natación ?

-“Luego, en el año 2001, asumió José ´Pepe´ Echeverría y en el 2003 más o menos, Jorge Riva tomó la presidencia del club y Sergio Maiti y Jorge Buvier tomaron el comando de la pileta. Fueron años muy duros, como todos recordarán, pero igual, con mucho trabajo, se pudo empezar a consolidar la misma. Se logró que muchos nadadores obtengan resultados importantes, participaciones en campeonatos nacionales y provinciales de natación, crecieron mucho los grupos de enseñanza, se hicieron torneos de 300 nadadores de toda lo zona, se logró que le den al club una fecha en el calendario de la Fannba, etc. La gente se empezó a sumar para nadar en pileta libre, se le dio un lugar al socio, etc.”

-¿ Y después tomaste la posta vos como coordinador, no es cierto ?

-“ Sí, así fue , yo venía siendo el entrenador del equipo de natación y me tocó agarrar la posta. Era un gran desafío profesional para mí , fue más o menos en el 2009 , trate de dar lo mejor. Sergio y Jorge , junto a la comisión directiva, confiaron en mí y así arranqué. Pasamos buenos y malos momentos, épocas duras, crisis económicas, recambio generacional de nadadores, logramos varias cosas importantes en cuanto a resultados de natación, había muchos nadadores , muchos federados, agregamos actividades nuevas, etc.”.

-¿ Cómo te sentiste en esa función de coordinador ?

-“Muy bien. Traté de poner en práctica lo que aprendí de quienes estuvieron antes y pude lograr armar un gran equipo de trabajo, para mí el mejor de aquellas épocas. Lo digo con mucho respeto obvio, pero trabajaron muchos grandísimos colegas, como José Sottile , Paola Sosa , Julio Timo , Gabriel Caporaletti, ´Bichi´ Petraglia, Sebastián Filippa, ´Bachi´ Mauricio, ´Coqui´ del Fueyo , Guido Lippi, ´Lula´ Alegre, después se sumaron Natalia Gñavi, Andrea Reinchensammer y otros.

También tenía el acompañamiento de Roberto y Laura en la secretaría que hacían lo administrativo, y ni hablar de Héctor Peña y el ´Chaqueño´, quienes tenían la pileta en condiciones fabulosas, éramos un gran equipo, todos teníamos la camiseta puesta del club.

-¿ Por qué creés que se pudo sostener con mucha vigencia la pileta, durante estos 20 años ?

-“Quienes hemos andado con la natación recorriendo y mucho, sabemos que hubo piletas que se abrieron , pero luego se cerraron, algunas al poco tiempo. Hubo clubes muy fuertes que no pudieron sostenerlas y acá, el mérito y la clave fue que tanto dirigentes, coordinadores y profesores, siguieron consolidando lo que hicieron los anteriores. Eso a veces no sucede en otras instituciones, viene uno nuevo y borra todo lo que hizo el anterior. En el Club Junín eso no sucedió, y para mí esa fue la clave de su vigencia hasta el día de hoy”.

-¿ Cómo es la realidad actual de la pileta ?

-“Yo no voy a la climatizada, deje de trabajar en el 2015, es como que todavía me da algo de nostalgia, creo. Sí voy al Club , mi hija va a la colonia, pero sí tengo vínculos y amistad con todos los profesores de la actualidad. Sé que la realidad es difícil, porque hay que pagar luz, gas, hay muchos gastos, etc. Pero hay muchas fichas, nadadores y alumnos que concurren permanentemente, y eso es muy bueno. Confío en que las nuevas autoridades, quienes asumieron en estos días, van a trabajar y mucho por la pileta, no tengo dudas de eso. Adriana Summa (la nueva presidenta), siempre estuvo vinculada con la pileta desde sus inicios, más los dos o tres chicos jóvenes que se sumaron a la comisión directiva y se criaron en el club, en la pileta climatizada. Son nadadores, seguro van a dar y a hacer mucho por la pileta y para que esta historia siga adelante”.

-¿ Qué mensaje final querés dejar ?

-“Que me sumo a los festejos, que seguramente se organizarán por estos días y que comparto esta nota con todos los que hicieron un aporte durante estos 20 años. A los que recordé y nombré y a todos los que me olvidé de citar. Esto fue un logro de muchas personas, no de alguien en particular. Muchas gracias por la nota , reviví durante la misma muchos años de mi paso por el Club Junín”, cerró con emoción el profesor de educación física Julián Aiub.