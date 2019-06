Lucas Alessandrini, de Bragado, ganó el primer premio

Con una pieza de 392 gramos y 38,2 centímetros de largo, el pescador de la vecina ciudad de Bragado, Lucas Alessandrini, se quedó con el premio mayor de 180.000 pesos.

Más de 500 pescadores y cientos de vecinos disfrutaron de una nueva edición de la “Fiesta del Pejerrey” 2019, evento que se posiciona como la más importante competencia en aguas cerradas de todo el país.

Tras entregarle el premio principal, el jefe del Gobierno de Junín, Pablo Alexis Petrecca, aseguró que "Ha sido un día espectacular, el clima acompañó y el Parque Natural estuvo repleto durante todo el día. Sabíamos que este iba a ser un año difícil porque en comparación a años anteriores no íbamos a tener tanto pique. Pero quisimos desde el Municipio mantener esta Fiesta porque es un clásico de la actividad pesquera en todo el país".

Respecto de la competencia, el Intendente Petrecca indicó que "hay pescadores que festejan y otros que no, pero quiero felicitar a Lucas Alessandrini y en nombre de él a todos los pescadores, porque nos permiten seguir posicionando a nuestra ciudad como la organizadora del torneo de pesca más importante en aguas cerradas del país. Tuvimos pescadores de muchas provincias del país, de hecho, el 30 por ciento de los inscriptos fue solamente de Junín".

Por último, Pablo Petrecca dijo que "desde la gestión trabajamos para que Junín sea un destino turístico y sin dudas, con actividades como esta damos un paso al frente. Estamos contentos por cómo salió todo y también por la alegría de los pescadores que han pasado un gran día en nuestra ciudad y han disfrutado de nuestra fiesta".

La alegría del ganador

Por su parte, Lucas Alessandrini, de Bragado y ganador del certamen, agradeció en primer lugar "a la organización de la fiesta porque como siempre todo estuvo muy prolijo, muy bueno y muy lindo. Esta es una fiesta que debería estar explotada de pescadores porque es excelente. Es la tercera fiesta a la que vengo y hoy se me dio, me llevo el primer premio y no lo puedo creer. Estoy feliz y me comprometo a no faltar nunca más".

El segundo premio fue para Jorge Macaroni, también de Bragado con un pejerrey que midió 34,6 centímetros y pesó 338 gramos. "Hemos venido muchas veces y nunca habíamos podido obtener un premio y este año se nos dio. Quiero agradecer a mis compañeros, Marcelo y Claudio y agradezco a Junín por el premio, un motor tracker 4.90", expresó.

Vale mencionar que, además de los alrededor de 500 pescadores que participaron del certamen, la Fiesta también ofreció distintos espectáculos artísticos que fueron disfrutados por cientos de vecinos que se acercaron a disfrutar de la fiesta y compartir una tarde en familia.

El tercer premio de la “Fiesta del Pejerrey” consistía en un bote pescador con trailler y el ganador del mismo fue Jorge Macaroni, quien tras recibir el premio resaltó:

“Ha sido una fiesta espectacular, la pasamos muy bien gracias a que la organización es excelente y el día estuvo hermoso".

Los ganadores del cuarto al octavo premio fueron:

Tobías Jalife, de Lobos, quien se alzó con un premio de 30.000 pesos; Maximiliano Morrison, también lobense, fue el ganador del premio de 25.000 pesos.

El sexto premio fue para José Luis Rosa, de Junín, quien se llevó 22.000 pesos de premio. El séptimo premio de 18.000 pesos fue para el también juninense Ariel Soto y el octavo, de 12.000 pesos, para Laura Rodríguez, de Banfield.

Varios espectáculos

Vale destacar que, además de los alrededor de 500 pescadores que participaron del certamen, la Fiesta también ofreció distintos espectáculos artísticos, feria gastronómica y otros atractivos, que fueron disfrutados por cientos de vecinos que se acercaron a disfrutar de la fiesta y compartir una jornada en familia.

Subieron al escenario, entre otros, el grupo “Manto de Sol”; Alexis Alonso, junto a la pareja de baile conformada por Carmelo Mangano y Leticia Prado, dos de los integrantes del ballet que dirige Marcela Campos; y cerró la grilla el reconocido espectáculo humorístico-musical “Dúo Deno”.