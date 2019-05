El certamen más importante de nuestro país se juega en la Rural

La organización del Buenos Aires Padel Master dio a conocer el cuadro de encuentros para el torneo que comenzará el próximo martes 4 de junio y se jugará hasta el domingo 9 del mismo mes en el nuevo estadio techado que se montará en uno de los pabellones del predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, Capital Federal.

Lo más destacado estará en el regreso al país de Fernando Belasteguín tras un año de ausencia por lesión.

El jugador argentino estará acompañado por el brasileño Pablo Lima con quien enfrentarán a la dupla de Jorge Nieto-Javier Rico.

Los actuales número “1”, los puntanos "Sanyo" Gutiérrez y Maximiliano Sánchez se toparán el debut contra Ignacio Gaeda y Rafael Méndez.

Otros de los duelos destacados serán Federico Chingotto-Juan Tello vs. Juan Martín Díaz-Agustín Tapia;Luciano Capra-Miguel Lamperti vs. Víctor Ruiz-José Rico y "Paquito" Navarro-Juan Lebron vs. Matías Marina-Jerónimo González.

Dentro de los participantes, sin dudas que la gran novedad será la presencia del histórico Roby Gattiker, un emblema del padel nacional que juega habitualmente en el circuito local a los 51 años. Estará acompañado por Denis Perino y enfrentarán en el duelo estreno a otros dos experimentados: Maximiliano Grabiel-Fernando Poggi.

El dato de color será que la cancha principal llevará el nombre "Fernando Belasteguín", en honor al hombre que fue número 1 del mundo durante más de una década. La pista alternativa, con capacidad para 200 personas, se denominará "Robby Gattiker".

Será la cuarta edición del certamen desde que llegó a Buenos Aires. El dúo Belasteguín-Lima ganó las primeras dos temporadas, mientras que Sánchez-Gutiérrez se apropiaron de la versión 2018.

Cabe destacar que los jugadores locales tendrán la chance de ingresar el cuadro principal por intermedio de un certamen clasificatorio.

Se jugará del 29 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo la "Roby Gattiker Cup" en Chaco, un campeonato internacional categoría 2500 (el más alto del circuito nacional) que le entregará a la dupla ganadora un boleto al main draw principal del Buenos Aires Padel Master.