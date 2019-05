Junín Golf Club: “Hemos armado un lindo grupo de trabajo”

El Junín Golf Club está atravesando por una nueva etapa dirigencial. En agosto próximo, la flamante comisión cumplirá su primer año de trabajo y qué mejor que su presidente para explicar los proyectos deportivos e institucionales que están en carpeta.

En diálogo con Democracia, Ricardo Celvi expresó su satisfacción de poder estar al frente del club en este nuevo período y brindó detalles de la tarea que se viene realizando.



- ¿Cómo se da su arribo a la presidencia?

- Bueno, yo en realidad hace más de treinta años que estoy en el club. Inclusive he tenido la posibilidad de colaborar en alguna otra ocasión pero en este caso me tocó la posibilidad de presidir una comisión directiva. Conozco a la mayoría de los socios y armamos un grupo muy lindo de comisión directiva para trabajar por el bien del club. Con la mayoría nos conocemos desde hace muchos años pero también hemos integrado a muchos jóvenes para que trabajen. Estos chicos también, prácticamente se han criado en el club, así que tienen un sentido de pertenencia muy importante. Es un grupo grande, unido y por suerte, en todo este tiempo hemos trabajado muy bien.





- No es el mejor momento desde lo económico ¿Eso influye en el trabajo?

- La vamos sobrellevando. No es la mejor situación, es cierto, pero la gran mayoría de socios colabora constantemente. La masa societaria no ha disminuido e incluso hay gente nueva que se está acercando. Si bien es cierto que la situación económica no es la ideal, con mucho esfuerzo, trabajo y colaboración estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que el club esté bien.



- ¿Cuáles son los objetivos deportivos e institucionales que tiene pensado desarrollar?

- Bueno, desde lo deportivo tenemos la suerte de estar participando con varios jugadores de los torneos que organiza la Asociación Argentina de Golf. Son torneos nacionales y nosotros hoy estamos compitiendo en la última categoría, pero en esta temporada tenemos la ilusión de poder ir por el ascenso. Aunque es la última categoría, no es un detalle menor el hecho de estar participando, porque son muchos los clubes que intervienen en este torneo. Son unos 45 los clubes que participan, así que para nosotros es todo un orgullo estar compitiendo. También, desde lo deportivo estamos trabajando muy bien con una escuela de menores que está encabezada por Pablo Martínez y Marcelo Mussi. Es un grupo de trabajo muy lindo y en la escuela tenemos aproximadamente más de 20 chicos. Estos chicos compiten en los torneos que organiza la federación de la provincia, junto a clubes de la zona.





- ¿También funciona una escuela de mayores?

- Sí, la mayoría son principiantes; y en su mayoría entrenan mucho para aprender y juegan los torneos para principiantes. Con el tiempo pueden pasar de categoría, pero lógicamente eso lleva unos meses de entrenamiento. Así que, en el sentido deportivo considero que estamos bien.



- ¿Y desde los institucional?

- Los trabajos de mantenimiento llevan mucho tiempo y costos. Son primordiales porque hacen a la comodidad de los socios y de los jugadores. Después tenemos un house (lugar de encuentro) que también es un espacio importante para nosotros. Un espacio histórico. También hace poco pudimos finalizar con el trámite de habilitación del salón principal para poder alquilarlo. Así que ya está habilitado para poder alquilarlo en las condiciones que corresponden.



- ¿Qué significa para usted ser el presidente del Junín Golf Club?

- La verdad que es una satisfacción enorme. Yo no soy oriundo de Junín, hace más de 30 años que vine a esta ciudad y uno de los lugares que me abrió las puertas de manera desinteresada fue el Junín Golf Club. Me han tratado realmente muy bien y mis tres hijos prácticamente se han criado en el club. Todos estos no son datos menores, por eso ser el presidente para mí representa una enorme responsabilidad, estoy muy contento. Hemos armado un lindo grupo de trabajo y eso también me permite trabajar con mayor tranquilidad.



- Lo que quiera agregar.

- Invitar a los vecinos a que se acerquen, que se animen a participar y por qué no a jugar. Tenemos torneos todos los fines de semana, principalmente los domingos; y estamos constantemente pensando en cómo mejorar para seguir creciendo. El club tiene dos torneos muy importantes, uno es el de parejas que ya se disputó y el otro es el campeonato anual, individual, que generalmente se realiza entre octubre y noviembre. Para los torneos que realizamos tenemos la suerte de contar con el apoyo de empresas y firmas locales; así que estamos bien y contentos por el momento que estamos atravesando.