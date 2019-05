Goleadas de Sarmiento frente a Bragado Club

Sarmiento goleó en tres categorías a Bragado Club en la tarde del sábado, en hockey sobre césped femenino.

Fue en Sub-14, Sub-16 y Sub-18.

En tanto la primera división no alcanzó a jugar porque la cancha no estaba en las mejores condiciones por la lluvia.

Los resultados fueron éstos:

Sub-14: Sarmiento 3 (goles de Pilatti, García Garrido y Spina) vs. Bragado Club 1 (Aristi).

Sub-16: Sarmiento 3 (Boissón, Merli y Pinto) vs. Bragado Club 0.

Sub-18: Sarmiento 3 (Diaz, Boissón, Merli) vs Bragado 1 (Báez).

También jugó Club Los Miuras

Como adelantamos en nuestra edición de ayer domingo, a pesar del clima adverso, que incluyó una lluvia suave pero constante, se completó la sexta fecha del campeonato que organiza la Asociación Hockey del Oeste (AHO). En Junín el Club Los Miuras recibió la visita de Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

Durante la jornada se concretaron los siguientes resultados: en séptima fue victoria para el conjunto visitante por 2 a 1 con un tanto de Lucía Oviedo para Los Miuras; en sexta fue derrota de las locales por 2 a 0; en quinta ganaron "Las Toritas" por 2 a 1 con goles de Catalina Mugavero y Rocío De las Vecillas; y en primera el triunfo se quedó en Junín, fue por 3 a 0 con anotaciones de Lara Sousa (2) y Delfina Parma.