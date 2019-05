El Club Los Miuras cayó ante Santa Rosa

Ayer, en el marco de la séptima fecha del Campeonato de Rugby Regional Pampeano "B", el primer equipo del Club Los Miuras cayó de local ante Santa Rosa Rugby Club por 5 a 18.

En un partido muy parejo, en el primer tiempo Santa Rosa supo definir en puntos las pocas oportunidades que tuvo, dado que Los Miuras tuvo una defensa muy férrea. El resultado de 5- 18 con el que se fue al descanso ya no se movería hasta el final.

No obstante, en el segundo tiempo "Los Toros" intentaron siempre llegar al in goal visitante pero se encontraron con un equipo muy prolijo en defensa que no le permitió sumar. Los Miuras nunca dejó de ser protagonista y se podría haber llevado tranquilamente el partido; pero enfrente tuvo un equipo que con poco se llevó los puntos para La Pampa.

Los Miuras formó con Yamil Chaluf, Matías Salas, Juan Torres, Ulises Amaya, Agustín Beschinky, Franco Araya, Salvador Martínez Suviria, Gaspar Rossini, Patricio Hankin, Agustín Kitroser, Leandro Di Pierro, Carlos Mazzarino, Matías Guevara, Federico Gabb y Hernán Colosi. Suplentes: Kevin Gallego, Juan Rolla, Martín Sánchez, Maximiliano Teardi, Andrés Amaya, Rodrigo Picchi, Nicolás Rodríguez Alvarado, Federico Colombo y Jonathan Araya.

En la categoría intermedia el triunfo también fue para el conjunto visitante, por 87 a 12.

El próximo fin de semana el representativo de nuestra ciudad tendrá fecha libre. La segunda etapa del torneo comenzará el 25 de mayo y Los Miuras recibirán a Club Los 50, de Tandil.