Las chicas del Club Social ganaron todo

Este fin de semana hubo Hockey sobre césped para todos los gustos. Las chicas de Social golearon a Bragado en todas las categorías.

Las de Sarmiento y Los Miuras triunfaron y empataron ante Bolívar y Rojas respectivamente. Detalle:

Social vs Bragado

1ra

Social 5 (2 Aldana Marcilla, 1 Felicitas Gil-Micaela Navone-Martina Rosa) vs Bragado 0.

5ta

Social 7 (2 Martina Rosa-Eva Valentini; 1 Justina Cornago-Valentina Funes-Florencia Monti) vs Bragado 1.

6ta

Social 11 (4 Josefina Chiófalo; 2 María Clara Massino-Valentina Funes; 1 Josefina Canone-Micaela Merlo-Ana Tomino ) vs Bragado 0.

7ma

Social 8 (4 Ema Basilio, 2 Catalina Casanueva-Ana Tomino) vs Bragado 0.

Los Miuras vs Argentino

Los Miuras viajaron a la ciudad de Rojas para jugar contra Argentino, con todas las categorias. Ganaron en dos y empataron en otras tantas.

Resultados:

7ma.

Argentino 1- Los Miuras 1 (Lucia Porcellati)

6ta.

Argentino 0- Los Miuras 1 (Blanca Lacazette)

5ta.

Argentino 0- Los Miuras 1 (Candelaria Besana)

Primera

Argentino 1 - Los Miuras 1 (Candelaria Besana)

Sarmiento

Las del Verde recibieron en casa a Ciudad de Bolívar, ganando en tres y empatando en la restante.

7ma

Sarmiento 1 (Cata Costa) vs Bolívar 0

6ta

Sarmiento 1 (Belén Pinto) vs Bolívar 1

5ta

Sarmiento 2 (Priscila Verón y Angelina Menite) vs Bolívar 0

1era

Sarmiento 1(Priscila Verón) vs Bolívar 0