Variada actividad este fin de semana

Este fin de semana hubo hockey, donde las chicas de Social fueron a jugar contra Huracán de Carlos Casares; mientras que Los Miuras recibieron a Viajantes de Pergamino y Sarmiento a Rivadavia de Lincoln. Detalle:

Social

7ma perdió 2 a 0.

En 6ta. Ganó 4 a 1 (2 de Josefina Canone, 1 Alfonsina Sponda y María Clara Masino).

En 5ta ganó 11 a 0 (4 Martina Rosa, 3 Faustina Bazzani, 2 Justina Cornago y 1 Eva Valentini y Josefina Canone)

En 1ª ganó 5 a 1 (2 de María Pilar Zabala, 2 Aldana Marcilla, 1 Felicitas Gil).

Los Miuras ante Viajante

Este sábado Los Miuras recibieron al Club Viajantes de Pergamino.

Los resultados fueron:

7ma. Miuras 6 - Viajantes 0 (Lucía Oviedo- Lucía Porcelatti 2- Celeste Loureiro- Valentina Videla- Micaela Muñoz).

6ta. Los Miuras 0 - Vajantes 3

5ta. Los Miuras 6- Viajantes 2 (Candelaria Besana- Julieta Rodríguez- Lara Sousa - Milagros Suárez- Martina Valente- Valentina Linares).

1ra. Los Miuras 1 (Candelaria Besana) - Viajantes 1

Goleada de Sarmiento

Sarmiento goleó a Rivadavia de Lincoln 12 a 0 en sub 14; 6 a 0 en sub 16 y 4 a 1 en primera.

El sub 16 quedó libre porque no presentó equipo Rivadavia de Lincoln.