El ajuste llegó al atletismo, y deportistas de “Galas de Junín” no pudieron competir

Al dejar de apoyar el gobierno al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), la Confederación Argentina de Atletismo aplicó drásticas medidas económicas y decidió arancelar la participación de deportistas en las distintas competencias que están bajo su órbita.

La nueva reforma tributaria establece que se derogará el inciso a del artículo 39° de la Ley 26.573 (creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica de derecho público no estatal destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento) que fue promulgada el 2 de diciembre de 2009.

El citado artículo establecía que las actividades y acciones del Ente se debían financiar con los siguientes recursos:

El producto de un cargo del uno por ciento (1 %), aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de I.V.A.

Este cargo debía ser aplicado a sus clientes por las empresas que brindan tales servicios y las que obtengan concesiones o licencias en el futuro.

Además, 1.500 exponentes que reciben becas deportivas y los alrededor de 50 empleados del Ente se vieron perjudicados por la medida, ya que por cada línea de celulares, se aportaban entre 6 y 7 pesos, que se terminará quedando para las empresas de telefonía móvil.

Además, el Enard es un ente que subvenciona al deporte de Alto Rendimiento y no a las bases, que es dónde debería poner la plata el Estado Nacional.

Así planteadas las cosas, la Federación de Atletismo de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA) –como las demás de otros estados argentinos- deben abonar por casa exponente que compita, y trasladó parte de esos gastos a sus entidades afiliadas, por caso la Escuela de Atletismo “Galas de Junín”, que con mucho esfuerzo llevan adelante su director, Gerardo Héctor González, y un grupo de colaboradores, dirigentes, jueces, entrenadores, al igual que los atletas participantes, deberán pagar un canon para competir en torneos nacionales. Ayer se inició en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el de mayores 2019.

No viajaron las hermanas Silva

Allí iban a participar las hermanas Talía Belén Silva y Andrea Natalí Silva, de “Galas”, quienes no pudieron hacerlo por el dinero que deberían aportar como inscripción, además de los gastos de traslado, estadía, comidas, etc.

Inicialmente, se iban a cobrar mil pesos por cada deportista, juez, entrenador, pero la Federación de Provincia (renunciando a su parte y solamente por este año), logró que el canon a abonar sea de $ 610 (abonados al contado o en tres cuotas de $ 203) y si se toman más cuotas, hay que abonar intereses.

En cuanto a los atletas de la categoría U-14, pagarán 500 pesos y los jueces locales o aquellos que no fiscalicen a nivel nacional o eventos de jerarquía, están excluidos del pago, destacándose que en todos los casos tendrán el seguro anual, excepto los jueces, quienes no pagan.

Esto solo fue posible, porque FAPBA y las asociaciones no tienen ingresos por parte del arancelamiento y solo se paga el seguro, costos fijos y porcentaje de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Para el Nacional de Mayores que se realiza en Concepción del Uruguay, hubieron varios atletas que no pudieron competir por este motivo, netamente económico, entre ellos algunos campeones nacionales y sudamericanos, además de las hermanas Silva.

Debe destacarse igualmente que la FAPBA fue la única Federación que hasta ahora logró reducir el monto inicial de 1000 pesos (al menos por este año), algo positivo (en parte) de cara a avanzar con un sistema de arancelamiento que a partir del año 2020 le permita a la entidad madre del atletismo bonaerense empezar a solventar algunos compromisos económicos.

Previo al inicio del Nacional de Concepción del Uruguay, se mantuvo una amplia reunión en esa ciudad entrerriana y en el cónclave se dispuso - con el propósito de potenciar el atletismo de base, que generan las categorías promocionales-, reducir los costos desde la divisional U-14, sin dejar de entender la necesidad de tener la cobertura del seguro de accidentes personales como premisa.

Por ello se resolvió luego de la propuesta desde la propia conducción de la entidad, y tras escuchar algunas alternativas, que los atletas U-12 y U-14 (10 a 13 años), abonen el 50 % del importe de licencia por atleta fijado, quedando el mismo –reiteramos- en la suma de 500 pesos.

Con la Inscripciones al Nacional de Mayores de 2019, se iniciarán para todas las modalidades de licencias que intervengan en el evento (atletas, entrenadores, jueces y dirigentes), la verificación del cumplimiento del pago del arancel previsto, proceso que se realizará mediante el sistema de administración de torneo, por lo que, aquellos que no lo pagaron, no pudieron inscribirse.

Los araneceles

Los aranceles 2019, tratados en reunión de Consejo Directivo de la Federación bonaerense, son los siguientes:

1- Cuota de afiliación anual por Federación: $ 5.000 y $ 50 por voto surgido del potencial atlético.

2- Costo de pases Inter federativos, del 1 al 5 del mes: $ 1.800: del 6 al 10, $ 1.200 y del 11 en adelante, $ 750.

3- Arancel CADA Campeonato Nacionales por federación $ 1000.

4- Costo de arancel CADA en Copas Nacionales: Clubes $ 700 (deberá pagarlo “Galas de Junín” si quiere competir en uno de sus fuertes, las Copas Nacionales), mása $ 140 por atleta, arancel destinado al organizador.

5- Costo del arancel de licencia anual categorías oficiales (U-16 a Mayores): $ 1000 por atleta (incluye seguro de accidentes personales).

6- Costo arancel de licencia anual categorías promocionales (U-12 y U-14): $ 500 por atleta (incluye seguro de accidentes personales).

7- Costo arancel de licencia anual: $ 1000 por entrenador (Gerardo González, por caso),jJuez y dirigente (incluye seguro de accidentes personales).

Algunos atletas que no pudieron competir

Varios de los atletas que a continuación detallaremos (entre ellos algunos campeones argentinos y sudamericanos), resolvieron –junto a sus instituciones- no participar en Concepción del Uruguay y otros llegaron con lo justo con el dinero, para abonarlo sobre el cierre de las inscripciones.

Entre los que hasta el pasado miércoles no había confirmado su presencia, están:

Silva Andrea; Silva, Talía (ambas de “Galas de Junín”); Ainiceder, Gonzalo Agustín; Arias, Dominella Yohana; Armada, Ailén; Bardas, Alen; Bianchi, Matías; Bustos, Emiliano Ariel; Cabral, Nicolás Gabriel; Camera, Juan; Carrera, Agustín; Cela, Juan Marcelo; Coppa Legarreta, Juan Francisco; De Lima, Jaqueline Ivana; Francini Vita, María Paz; Gallo, Agostina; Garay, Francisco; García, Maia Delfina; Garrido, Pedro; Gómez, Joaquín; González, Agustín Nicolás; González, Marina Haydée; Holgado, Indiana; Lalanne, Leonel; Larraburu, Gastón; Losada, Santiago; Martínez Zárate, Eliane Adaliz; Michia, Marcelo Alejandro; Oliva, Carlos Ignacio; Osorio, Gustavo Agustín; Pintos, Gabriel; Redolatti, Facundo; Ríos, Agostina; Rivero, Silvina Mariela; Rodríguez, Tamara; Romero, Dámaris; Rossio, Catalina; Schell, Sheila; Sirimarco Moglie, Lucas Ariel; Suetta, Pablo Esteban; Varela, Maia Ibel; Vidal Martina; Vidal, Sheila; Vildoza, Matías Ezequiel; Vitale, Jesús Alberto; y Vlek. Santiago.