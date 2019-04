El juninense Federico Repetto logró el triunfo en San Nicolás

El juninense Federico Nicolás Repetto la sigue peleando donde más le gusta, en las pistas, ya que tras sufrir un gravísimo accidente en 2015, cuando competía en una carrera de lo que es su pasión, el motociclismo, no dudó en volver a los circuitos una vez recuperado, pese a que la gran mayoría de sus seres queridos y amigos le pedían lo contrario.

Volvió a correr en 2017, coronándose campeón en su categoría, y tras un par de carreras sin mucha continuidad en la temporada pasada, este año quiere pelear palmo a palmo con competidores de otras ciudades del país, en el certamen de la categoría Súper Stock 600 c.c.



La primera fecha de los campeonatos del Súper Bike Argentino se disputó en la ciudad de Alta Gracia (Córdoba) y el domingo pasado, un total de 23 motos tomaron parte de la categoría Súper Stock 600, y la Súper Bike 600, “A” y “B”, entre ellos “Fede” Repetto, conduciendo una “Yamaha R-6”.

El circuito nicoleño recibió por primera vez a estas categorías y por ello, se realizaron dos sesiones de entrenamientos, una el pasado sábado y la otra el domingo a la mañana, para que los participantes “le tomen la mano” al trazado.

Posteriormente, se realizó la prueba de tanques llenos y la tanda clasificatoria y Repetto hizo el mejor tiempo, por lo cual largó la final desde la primera posición la carrera, pactada a 13 vueltas.

Rápidamente tomó la punta y cumplida la mitad de la carrera, tuvo fallas en su máquina, perdió ritmo y quedó relegado a la segunda posición.

Posteriormente, estuvo muy cerca de sufrir una caída y quedó tercero en pista, aunque antes del banderazo final recuperó un puesto y llegó a la bandera de cuadros en segundo lugar, subiendo así al podio tras gran faena.

Terminó ganando y se mostró agradecido

Poco más tarde, una vez que la técnica de la categoría revisó las motos de los tres primeros ubicados, se descalificó al primero y al tercero, por tener en sus motos elementos no contemplados en el reglamento, por lo cual Federico Repetto terminó festejando una gran victoria con su máquina N° 55.

A su regreso a nuestra ciudad, el piloto local hizo saber a “Democracia” de su agradecimiento al equipo“T&M Group”; al mecánico Roberto Ques; a Uriel Repetto, mi mecánico en pista; a mi señora Tamara; Paloma y Jazmín, mis hijas; y especialmente a toda la gente de Junín que siempre me apoya en esto que me gusta tanto, el motociclismo de competición”, completó un feliz Federico Nicolás Repetto.