Lucas Suán y su experiencia: “Lo esperé todo un año y fue un momento inolvidable”

Se disputó en la Cumbrecita, Provincia de Córdoba, el “The Endurance Challenge”, exigente competencia que constó de cuatro distancias: Sobre 80 kilómetros, 50, 21 y 10 kilómetros, siendo ganadores en la general de mayor recorrido Lucas Gómez y Mariana Hammond.

Hasta allí viajaron los juninenses Lucas Suán, terminando trigésimo tercero en los 80 kilómetros, y Elías Luján, quien completó el recorrido de 50 kilómetros y finalizó en el puesto 203°.

Este exigente competencia deportiva une el trail con los más bellos parajes naturales, y fue su cuarta edición en nuestro país, la segunda como escenario en desafiantes terrenos La Cumbrecita.

A su regreso a Junín, Lucas Suán analizó la experiencia vivida tras desandar los 80 kilómetros y sobre cómo se preparó, inicialmente dijo:

“En 2018 participé de la misma competencia, pero por no poder pasar en el tiempo estipulado en un puesto, así que fui descalificado y tuve que volver con mucha bronca, por no poder cumplir el objetivo.

Esta vez sí pude cumplir y terminar la competencia de 80 kilómetros, y estoy muy feliz.

Después de la frustrada experiencia, tuve un tiempo de descanso, luego arranqué a entrenar y fueron apareciendo algunas lesiones, que se sabía que iban a estar, pero con buen entrenamiento y algunas sesiones de kinesiología pude ir mejorando. Recuerdo a mi entrenador preguntarme si tenía algún objetivo, a lo que yo le contestaba que era La Cumbrecita 2019.

Ante su respuesta que faltaba mucho tiempo, yo le decía ´No importa profe, vos planificá porque quiero esa y nada más , la voy a terminar. Fue un año muy largo, semanas enteras entrenando de domingo a domingo, algunos días doble turno, en el gym con trabajos de fuerza y saltos para fortalecer bien y que no aparezcan dolores extraños en la competencia, más de los que ya conocíamos. Hasta que llegó la hora de correr. Después de un buen desayuno, un poco de música en el camino para incentivar, nos encontramos bajo el arco de largada con el chaleco de hidratación y provisiones, rodeados de competidores.

Me dije ´Te van a doler las piernas, vas a renegar y te vas a preguntar porque otra vez si sabias que te iba a doler. No importa, seguí, dale que la cabeza está intacta y lo tuyo son los descensos, para eso entrenaste duro, ahí dale con todo‘, me incentivaba yo mismo”.

Sobre cómo vivió la competencia, Lucas detalló:

“La carrera consta de 80 kilómetros con un desnivel positivo de 2790 metros. El terreno, en su mayoría, es pedregoso, se atraviesan tres arroyos. El recorrido tiene unas vistas increíbles y el clima que nos tocó fue espectacular. Se largó a las 6 de la mañana, con bastante frío, pero en el transcurso de la mañana se hizo presente el calor. Los que elegimos la distancia de 80 kilómetros tuvimos un puesto de corte al kilómetro 46, con un tiempo a completar de ocho horas 30 minutos, porque si no te descalifican y no se puede continuar. En esos primeros kilómetros está lo más bravo, mucha cuestas y descensos pronunciados, que generan demasiado desgaste físico y alguna que otra caída raspón o ampolla en los dedos”.

Para la segunda etapa, el terreno es un poco más tranquilo, internándose en zonas de bosques y con partes llano, aunque igual son 34 kilómetros ese parcial.

Luego de las bajadas, debía recuperarnos en las cuestas, mientras miraba el paisaje y charlaba con algún otro competidor. Salimos de noche y llegamos de noche, pero algo me impulsó a lograr mi objetivo, aunque llegué sin una gota de reserva llegue física, con lo justo, no tenía ganas de nada. Era mucho el sueño, hambre y frío, ya había oscurecido y el cuerpo no entraba más en calor”.

Como corolario, Lucas Suán comentó: “Luego del puesto del kilómetro 76 sentí un alivio y renové un poco de fuerzas para el último tirón, llegando al centro de La Cumbrecita. Allí se sintió el apoyo de la gente, haciendo mucho más fáciles los últimos metros y pude escuchar ´Felicitaciones, lo lograste´. Lo espere todo un año y fue un momento inolvidable. Ahora a descansar un tiempo y ver que otro desafío se puede realizar. Seguro que participaré en alguna prueba de trail, quizá más larga. Siempre pensando que me proponga, tratar de cumplirlo”, completó el atleta juninense.

Las posiciones

Las principales posiciones fueron las siguientes:

80 kilómetros caballeros

Ps. Atletas/Tiempos

1-Lucas Gómez - 9:19:07.

2-Andres Olivera - 9:32:54.

3-Lalaina Ralambomanana-9:41:01.

33-Lucas Suán-14:04:25.

13° en su categoría/Junín.

50 kilómetros caballeros

Ps. Atletas/Tiempos

1-Joaquín Narváez - 5:00:35.

2-Nicolás Espinosa - 5:17:15.

3-Horacio Peñaloza - 5:17:23.

203-Elías Luján-9:36:01.

23° en su categoría/Junín

21 kilómetros caballeros

Ps. Atletas/Tiempos

1-José Ignacio Rivera - 1:55:00.

2-Alejandro E. Capello - 2:02:03.

3-Héctor Daniel Gasco - 2:03:06.

731-Luis Brignardello-4:18:01.

60° en su categoría/Junín

21 kilómetros damas

Ps. Atletas/Tiempos

20-Carolina Nieva-2:22:29 (1° dama).

619-Virna Basso - 3:56:20,

26° en su categoría/Junín.

656-Corina Yamila Feraud - 4:02:17,

76° en su categoría/Junín.

10 kilómetros caballeros

Ps. Atletas/Tiempos

1-Alesandro Bognanno - 49:45.

2-Maximiliano Guerra - 51:01.

3-Kevin Ezequiel Freytes - 53:22.

130-Rodrigo Luis-1:19:29,

38° en su categoría/Junín.

155-Néstor Basso-1:22:16,

9° en su categoría/Junín.

10 kilómetros damas

Ps. Atletas/Tiempos

10-Natalia Díaz Carreras-57:25 (1°dama).

154-Valentina Basso -1:22:15,

9° en su categoría/Junín.