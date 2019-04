Gran reacción de Jaguares para quedarse con una sufrida victoria

El equipo argentino de rugby, “Jaguares” lucía impreciso y Bulls de Sudáfrica aprovechaba para controlar el partido y encaminarse a una victoria en el Loftus Versfeld de Pretoria, por la octava fecha del Súper Rugby.

Pero una gran reacción coronada con dos tries del debutante Domingo Miotti en los instantes finales, le permitió a la franquicia argentina llevarse la victoria por 22 a 20, que cuando promediaba el segundo tiempo parecía imposible.

Al equipo de Gonzalo Quesada le costó hacer pie en el partido y en el comienzo cometió muchos penales. Esa situación benefició a Bulls, que se adueñó de las acciones de juego y logró irse arriba al descanso por 9-7 en un primer tiempo muy complicado para “Jaguares”, que solamente hilvanó una buena acción de ataque en el try de Matera que llegó tras un line-out bien manejado.

Pero “Jaguares” demostró que es un equipo que en los segundos tiempos juega mejor y eso se evidenció cuando logró dar vuelta un partido en el que caía por 20-10 cuando promediaba el complemento.

Allí resultó fundamental el tucumano Miotti. Ingresó faltando 19 minutos, segundos más tarde anotó un try a pura guapeza sobre el banderín derecho, sumó dos puntos más con la conversión para dejar a su equipo a tiro (20 a 17) y a 5 minutos del final coronó una excelente jugada de los backs argentinos sobre la izquierda.

Con este triunfo, “Jaguares” cortó una racha de tres derrotas consecutivas y ganó un poco de confianza para enfrentar el próximo sábado 13 a Sharks, en el Kings Park de Durban.

Además del resultado, este encuentro trajo la buena noticia de que el hooker Agustín Creevy volvió a sumar minutos luego de su lesión y de que el equipo tiene recambio, porque terminó jugando en cancha la dupla compuesta por Felipe Ezcurra y Domingo Miotti, la pareja de medios con la que Argentina XV había logrado coronarse campeona a principios de mes en la Americas Rugby Championship.

"Fue un partido bravísimo, lo ganó el banco de suplentes con una personalidad tremenda. El equipo supo entender por dónde iba el partido", aseguró el entrenador argentino al cabo del encuentro.