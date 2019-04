Deportistas locales ofrecieron sus conocimientos y experiencias a alumnos de centros educacionales

En el marco de la celebración de la “Semana de la educación física y de la salud”, se organizaron diferentes charlas, coordinadas por la profesora Verónica Larregina, en las cuales destacadas figuras del deporte juninense narraron sus experiencias en la disciplina que practican con éxito.

Las charlas se concretaron en el Jardín de Infantes N° 918 (de la Escuela Nacional Normal), en el Centro Educativo Complementario N° 802 y en la Escuela de Educación Primaria N° 45 de nuestra ciudad.

Especialmente invitados, concurrieron a narrar sus experiencias y conocimientos el rugbier Carlos " Polo" Zinani, ex presidente de la Unión del Oeste de Buenos Aires (Uroba) e integrante de la Unión Argentina de Rugby; “Marita” Ríos, ciclista Senior juninense e integrante de la selección argentina que logró cinco medallas en los últimos torneos Panamericanos realizados en México y el periodista deportivo y ex atleta Sergio Gabriel Penella.

También brindaron sus testimonios Diego Lanare, ex arquero de Sarmiento, El Linqueño, inferiores de River Plate y actualmente brindando clases a cuidapalos de una vasta zona, especialmente infantiles y juveniles ; Lucía Ferreri, campeona nacional de aguas abiertas en juveniles; Hernán Saccani, medallista en los Juegos Olímpicos Especiales 2019; y Facundo Olaf Crisafulli, integrante de la Selección Argentina de ciclismo y del equipo del Sindicato Argentino de Televisión.



Se brindaron a los asistentes (alumnos, sus padres y allegados, docentes y cooperadores) distintas técnicas para la práctica de natación, rugby, ciclismo, fútbol, etc., agregándose la narración de anécdotas, diversas experiencias en los escenarios de práctica de cada deporte y otros valiosos conceptos.