Asociación Ciclista Juninense: Trabajo, pasión y crecimiento

Desde el 1 de febrero de 1974 la Asociación Ciclista Juninense viene logrando un crecimiento sostenido gracias al trabajo y la pasión de los deportistas y dirigentes que la conforman.

En diálogo con Democracia, el actual secretario de la comisión directiva, Gastón Brandan, detalló la tarea de que se viene realizando, anticipó las competencias que se avecinan y los proyectos que la dirigencia tiene pensado desarrollar.



- ¿Cómo podrían describir la actualidad de la asociación?

- Considero que estamos en un buen momento. El 2018 terminó con muchísimas actividades y por suerte este año arrancó de la misma manera. Se disputó el torneo argentino máster de pista y para lo que resta del año estamos diagramando varias actividades. Se viene un lindo torneo también donde están incluidas varias localidades, entre ellas por supuesto Junín. También está General Villegas, Ameghino, General Pinto y Lincoln. Asique tenemos varios proyectos.

En el velódromo de nuestra ciudad el número de participantes en las competencias que organizamos siempre es considerable. Los ciclistas de Junín siempre están en los podios y eso es un claro ejemplo de la pasión que existe.

- ¿Cómo es el funcionamiento interno?

- Somos un grupo muy grande que trabaja en distintos aspectos. En mi caso soy secretario de la comisión directiva. Pero más allá de los roles, el objetivo siempre es que las actividades que organizamos se desarrollen de la mejor manera posible. Siempre es muy grande el esfuerzo que hacemos pero dejamos lo mejor de nosotros.

- ¿Qué opinión tiene de la actualidad del ciclismo en Junín?

- Junín siempre se ha caracterizado por tener muy buenos ciclistas. Tenemos muchos deportistas que hoy nos representan de la mejor manera. En las competencias de pista y ruta notamos un gran crecimiento en el número de competidores. De hecho, en el velódromo de nuestra ciudad el número de participantes en las competencias que organizamos siempre es considerable. Los ciclistas de Junín siempre están en los podios y eso es un claro ejemplo de la pasión que existe.

- ¿Cuáles son las principales tareas?

- El mantenimiento del velódromo requiere de mucho trabajo. Tenemos un casero que nos da una mano y los gastos los cubrimos con la cuota que pagan los socios. También cuando podemos tratamos de hacer alguna obra, por ejemplo el año pasado hicimos una pared externa y también hemos instalado unas barandas. Este año pensamos mejorar los vestuarios y los baños, ya tenemos un plan de obras diagramado y veremos la forma de poder llevarlo adelante. Después de muchos años de trabajo hemos tenido la suerte de poder tener toda la documentación en regla y como asociación debemos decir que el municipio colabora mucho con nosotros. Desde la secretaría de Deportes siempre nos dieron una mano y están continuamente respondiente a nuestras inquietudes o pedidos.

- ¿Qué los impulsa a seguir trabajando?

- Yo hace muchos años que estoy en la asociación y veo el crecimiento que ha tenido. Es muy buena la relación que tenemos con la federación argentina y eso también es importante de destacar. Siempre nos tienen en cuenta para organizar eventos y todo eso hace que constantemente estemos motivados a trabajar. Somos escuchados constantemente. Nuestra asociación tiene un gran reconocimiento a nivel nacional, somos la cuarta asociación en el país con mayor número de asociados. Estamos por debajo de lo que es el gran Buenos Aires y San Juan. Eso es un orgullo enorme y también una gran responsabilidad. Yo vengo de una familia que está relacionada a este deporte y trato de aportar lo mío para que el ciclismo siga creciendo.

La personería jurídica, un gran avance desde lo institucional

En diciembre de 2017, tras ocho de gestión, la institución recibió su certificado de vigencia, algo fundamental para ser reconocida legalmente y acceder a programas de fortalecimiento y ayuda que se brindan desde el Estado provincial y nacional. En ese marco, Daniel Pueyo, subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, dijo: “La buena noticia para todos los integrantes de la Asociación Ciclista Juninense es que han obtenido después de muchos años la personería jurídica. Nos pone muy contentos haber obtenido este resultado después de muchas gestiones, porque, como siempre decimos, obtener la personería jurídica no sólo permite acceder a la institución a beneficios y subsidios de Nación y de Provincia, sino que también representa una gran tranquilidad para el dirigente deportivo”.

“Ahora, la institución es reconocida no sólo por la comunidad, sino también por el Ministerio de Justicia bonaerense. Esto nos incentiva a seguir trabajando porque de la misma manera que trabajamos con la Asociación Ciclista lo estamos haciendo con otras instituciones y con las cuales estamos teniendo grandes avances”, agregó.

Por último, el funcionario destacó: “La predisposición de la secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, que nos acompaña y demuestra un gran compromiso para que cada trámite tenga el resultado que deseamos”.

Por su parte, Gastón Brandán, contó: “La asociación tuvo personería jurídica hasta el año 1996, y la última vigencia fue el en año 2006, desde ahí hasta hoy y a pesar de haber cumplimentado en tiempo y forma con toda la documentación, no pudimos nunca tener el certificado de vigencia. Íbamos y presentábamos todo y nunca supimos por qué no teníamos respuesta”.

“Desde el inicio de 2017 nos pusimos a trabajar con el municipio, entregando toda la documentación y afortunadamente hemos obtenido el certificado. Para nosotros es una alegría porque fue costoso y burocrático pero lo logramos, por eso le agradecemos en nombre de Daniel (Pueyo), a todo el municipio por la dedicación”, resaltó para concluir.