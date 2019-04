Superó los 350 participantes la “Corre Caminata” en homenaje a los héroes

En un ambiente familiar y repleto de gente, se llevó a cabo la “Corre Caminata” organizada de manera conjunta por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas y la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín.

Los inscriptos recibieron su camiseta en alusión a la causa histórica y lo recaudado en las entradas será destinado en útiles escolares para instituciones de la ciudad, resultando ganador Jonathan García, de “Galas de Junín”, escoltados por Oscar “Teté” Cabral.

El titular del Gobierno de Junín, Pablo Alexis Petrecca, participó del evento, junto a su esposa e hijo.

Luego de llegar a la meta y felicitar a cada uno de los excombatientes presentes en el lugar, el jefe comunal señaló:

“Como ellos siempre dicen, se trata de ‘Malvinizar’ a cada uno de los ciudadanos y durante todos los días del año. Lo importante acá era la causa Malvinas y por eso el lema de ‘Hacelo como puedas’. Muy contento porque tuve la oportunidad de compartir esta linda experiencia junto a mi familia, con mi esposa e hijo; queríamos estar presentes en este día y me alegra muchísimo ver la gran cantidad de vecinos que se han sumado, tanto atletas como gente común que también se acercó en familia”.

Agregó: “En esta ocasión se ha sumado mucha más gente que en otros años y eso es muy importante porque, en definitiva, se trata de una causa que nos involucra a todos y que forma parte del ADN de todos los argentinos”, expresó el jefe comunal y añadió:

“La sociedad también ha hecho como propia esta iniciativa deportiva y tendremos el desafío de continuar con esto el próximo año, para que se sumen muchos más vecinos y todos juntos podamos rendir homenaje a quienes siempre serán nuestros héroes”.



Marcos Bruno: “Para nosotros es un montón”

En tanto, Marcos Bruno, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas indicó que “fue una iniciativa que me llenó de orgullo porque pudimos recordar de otra manera a nuestros héroes que han quedado allá en las Islas Malvinas. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer al intendente y a Daniel Pueyo, por habernos apoyado para concretar esto, que para nosotros es un montón”.

“Como bien decía el Intendente, hablamos de ‘Malvinizar’ porque estamos convencidos de que la causa no solo se defiende cada 2 de abril, sino que se debe continuar durante todos los días del año. Hasta ahora lo estamos pudiendo cumplir gracias al apoyo del Municipio y de toda la gente que se ha sumado en estos años”, añadió.

Bruno también hizo referencia a la finalidad solidaria que tuvo el evento: “Cobramos una inscripción de $200 que constó de útiles escolares y después del 5 nos pondremos en contacto con el Consejo Escolar para destinarlos a todas las escuelas rurales en las que más hagan falta. Todo lo que se ha juntado se dividirá entre dos o tres establecimientos, así que estamos muy contentos por eso también”.

Por su parte, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes: “Uno que es fanático del deporte ver a tanta gente movilizada por esta causa que es de todos es muy lindo. Hubo gente que corrió, otra que simplemente caminó y quien lo hizo más rápido, pero la cuestión de fondo era estar presentes para homenajear a nuestros héroes como se lo merecen”.

“Con Marcos nos habíamos propuesto que la gente se movilice por esto y creo que hemos superado nuestras expectativas. El marco de participantes fue impresionante ya que tuvimos más de 250 inscriptos y mucha gente que vino de afuera para poder participar de esto, con lo que dio un total de más de 350; así que estamos más que satisfechos”, agregó el funcionario.

Carlos Luján: “Fue algo espectacular”

Presente en el evento con su familia y junto a sus compañeros también estuvo Carlos Luján, integrante de la comisión del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, quien brindó sus conclusiones al respecto:

“Fue algo espectacular, sobre todo por el apoyo de la gente que tuvimos en esta segunda edición de la Corre Caminata. Estamos impresionados por la gran cantidad de vecinos que concurrieron y por ahí nos quedamos un poco cortos con las remeras, pero lo más importante es que todos juntos estuvimos hoy aquí para dar nuestro apoyo a la causa y rendir homenaje a nuestros hermanos que no volvieron de las Islas”.

Asimismo, Luján aseguró que “cada vez se siente más el apoyo por parte de la gente y lo palpamos no solo cada 2 de abril; por eso anoche la plaza estuvo repleta hasta los últimos minutos de la vigilia. Sentir todo este acompañamiento que va en crecimiento año tras año es muy gratificante para los Veteranos de Guerra, así que esperamos continuar ‘Malvinizando’”.

Una vez finalizada la Corre Caminata “Hacelo como puedas, hacelo por Malvinas”, los Ex Combatientes fueron los encargados de entregar las medallas a quienes finalizaron en el podio del evento deportivo. El ganador del mismo fue Jonathan García, atleta de “Galas de Junín”, quien tras recibir su reconocimiento, manifestó:

“Muy contento por haber podido participar de nuevo, ya que también había ganado la edición del año pasado. Pero más allá de los resultados, es una sensación hermosa la de estar junto a los Veteranos y poder recordar a nuestros héroes de Malvinas”, destacó.