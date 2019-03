Correcaminata “Hacelo como puedas por Malvinas”

En el marco de una serie de actividades que el Municipio organiza para homenajear a los veteranos y caídos en combate, el próximo martes 2 de abril se desarrollará este evento deportivo cuya salida será en la “Fuente de Milenio”, a la hora 16.

Además del tinte conmemorativo, la propuesta tiene un fin benéfico ya que cada entrada vendida constará de un pack de útiles escolares que serán destinados a las instituciones educativas de la ciudad que los necesiten.

Los interesados en participar de esta actividad especial se pueden anotar en el Centro de Veteranos en Rivadavia 264, de 8 a 12 y de 16 a 19 o directamente en el local “Unishop”, ubicado en Rivadavia 277, donde ya están preparados los kits de útiles que vienen con cada cupón.

Acerca de los preparativos para esta jornada, el profesor Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes dijo que “como se anunció hace una semana atrás y en marco de una serie de actividades referidas a la temática, se llevará a cabo esta correcaminata. Se trata de la segunda edición que hacemos de este evento que es totalmente participativo; la primera fue en el 2017 y resultó un éxito, así que queremos repetir la experiencia”.

“Queremos que participen y se inscriban todas las familias porque va a ser una actividad muy linda, que nos permitirá conmemorar a los veteranos de Malvinas; es una cuestión que nos moviliza a todos y por la que estamos más que comprometidos”, aseguró Pueyo y añadió que “por eso cuando Marcos (Bruno) vino con la propuesta, no lo dudamos ni un segundo porque es mucha la gente que participa en esto”.

Seguidamente, el funcionario anunció que “los primeros 250 inscriptos tendrán su remera de la carrera que está muy linda y hará alusión a esta fecha tan especial para todos los argentinos”

Útiles escolares

Por su parte, Marcos Bruno, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas señaló que “la inscripción se va a realizar en Rivadavia 264 así que los esperamos allí a todos los que quieran participar. Como decía Daniel, cuando fuimos a plantearle esta idea a la Dirección de Deportes, enseguida nos dieron el okey”.

Bruno también aclaró que “la inscripción va a tener un valor de $ 200, pero no en plata, sino en útiles escolares que luego serán repartidos junto al Gobierno de Junín en todas las escuelas en que hagan falta”.

Por último, Carlos Luján, integrante de la comisión del Centro mencionado, dijo que “espero que mucha gente se sume porque para es una fecha muy especial. Nosotros gracias a Dios pudimos volver, pero muchos no tuvieron esa suerte y por eso siempre los recordamos y rendimos homenaje cada 2 de abril”, completó el ex combatiente.