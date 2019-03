El medallista olímpico Hernán Saccani fue recibido por el intendente Pablo Petrecca

En su despacho privado, el jefe comunal Pablo Petrecca recibió al nadador juninense Hernán Saccani que obtuvo el tercer lugar en las Olimpiadas Especiales disputadas en Abu Dhabi. El deportista estuvo acompañado por sus familiares y parte del equipo de profesionales que conforman la Escuela Municipal de Natación, quienes fueron un factor fundamental en este logro histórico para nuestra ciudad.

En el encuentro, Petrecca remarcó los valores de sacrificio, esfuerzo y perseverancia que se ven representados en la figura de Hernán y le entregó un cuadro conmemorativo sobre su logro trascendental en esta competencia de magnitud internacional. También hicieron mención desde el equipo de profesionales al gran desarrollo que ha tenido la Escuela desde su apertura en 2017 y la posibilidad que les brinda a otra gran cantidad de jóvenes como Hernán de poder formar parte de distintas actividades deportivas.

Tras la charla con el intendente, Guido Lippi, uno de los profesores que integran el plantel de la Escuela de Natación Municipal, sostuvo: “Estuvimos charlando con Pablo acerca de los inicios de Hernán y de todos los trabajos que hemos realizado para llegar a este logro que sucedió la semana pasada y que constituye un hecho histórico la ciudad; es una alegría enorme y un orgullo para nosotros”.

Estoy feliz de que me acompañen y apoyen en todo lo que necesite. Hernán Sacani. Medallista olímpico

Luego aseguró: “Hernán es un poco la cara visible o el reflejo del trabajo que venimos haciendo en la escuela, el cual permite que un montón de chicos que tienen la posibilidad de participar en diferentes torneos”.

“Tenemos una gran cantidad de chicos durante todo el año, a quienes la escuela les da la posibilidad de acceder a una pileta con clases instruidas por profesionales; se trata de un trabajo en equipo muy importante junto con las familias”, añadió.

Lippi también hizo tiempo para recordar que: “Cuando Daniel (Pueyo) nos convocó para dar inicio a este programa, lo tomamos como un desafío por el que debíamos invitar a los chicos para que participen y a los padres para que estén presentes. No fue fácil y no todos los chicos tienen esta posibilidad, pero estamos orgullosos del crecimiento que ha tenido la escuela y por este logro de Hernán”.

“Fue una sensación hermosa”, dijo Hernán

Por su parte, Hernán Sacani, feliz y con la medalla de bronce reluciente sobre su cuello, dijo que “estoy realmente muy contento y quiero agradecer a los profesores que hicieron esto posible: Carlos, Guido, Bachi y todo el equipo municipal. Fue una sensación hermosa la de haber representado a la Argentina, el viaje, la posibilidad de conocer otro país con su cultura, a pesar de que no entendía nada del idioma. Me gustó mucho el hecho de conocer a otros nadadores y también haber visto al club de natación más grande del mundo”.

Seguidamente, el medallista olímpico destacó la importancia del acompañamiento familiar al decir que “estoy feliz de que me acompañen y apoyen en todo lo que necesite”.

Pueyo: “Felicitamos a la familia porque su acompañamiento es fundamental”

En tanto, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes dijo que “para nosotros es una satisfacción muy grande y un orgullo el logro que ha obtenido Hernán, que, en definitiva, es consecuencia del fuerte trabajo que vienen desarrollando los profesionales de la Escuela de Natación desde hace años”.

Asimismo, el funcionario aludió a la evolución que ha demostrado el nadador juninense en todo este tiempo y el aporte realizado por el programa municipal de natación adaptada: “Desde sus comienzos en lo que era el Club Banco Junín, cuando era dirigido por los profes Carlos Ciotta y Jorgelina Castro, pudimos ver todo el potencial que tenía”.

Añadió: “Luego tuvo el paso por el Centro Integral de Natación de Sergio Ortíz y por el Club Junín que tuvo una apertura fantástica para que pueda ingresar la Escuela Municipal y contó con el apoyo del Grupo Gas Junín por medio del programa de Responsabilidad Social Empresarial. Fueron muchos los complementos que permitieron llevar adelante esta escuela, por la que muchos chicos tienen la posibilidad de nadar y participar de distintas competencias”.

“La sola presencia de Hernán en la Olimpiadas para nosotros ya era todo un logro y que coronado su participación con esta medalla es algo impresionante. Felicitamos a la familia porque su acompañamiento es fundamental para que este tipo de logros tengan lugar”, manifestó Pueyo y añadió para finalizar: “Uno recuerda muy bien cuando comenzamos con la Escuela, allá por el año 2017 y creo que esto superó todas nuestras expectativas. Por eso, invitamos a todos los chicos que se quieran sumar porque esta es una actividad hermosa”.