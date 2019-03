Lucía Ferreri es campeona argentina de aguas abiertas en la categoría juveniles

La joven nadadora de nuestra ciudad Lucia Ferreri se consagró campeona argentina tras ganar en la categoría juveniles la prueba de aguas abiertas que se desarrolló el sábado en la Provincia de Santa Fe.

La competencia, que integra el calendario nacional de aguas abiertas, tuvo la participación de decenas de nadadores de todo el país y Ferreri realizó una gran carrera que le permitió quedarse con el primer puesto. Cabe destacar que la joven promesa, integra el Grupo Predadores de Junín que es dirigida por el profesor Diego Cuadrado. La comitiva que intervino en el certamen contó con el apoyo del Gobierno Local.

Sobre la participación de la nadadora, el "profe" Cuadrado destacó que "Lucia hizo una gran carrera, fue de menor a mayor y por suerte pudo terminar en el primer lugar".

Cabe recordar que Ferreri fue la ganadora de dos de los tres cruces que se realizan en la Laguna de Gómez.

Sobre las sensaciones que le dejó este logro, en su cuenta de Facebook, publicó: "¿Quién lo hubiera dicho? Campeona Argentina de aguas abiertas categoría juvenil. No puedo explicar lo feliz que estoy, y lo cansada que estoy también. Pero bueno. Todo esfuerzo tiene su resultado".

Finalizando, añadió: "Primero que nada quiero agradecer a todas personas que me apoyan siempre, especialmente a Diego, que es el que me banca en todo momento, a Gerardo Pereyra y a Pascual que me ayudan en el gimnasio. A Diego Carpinella que me acomoda las ideas cada tanto, al Gobierno de Junín, a Atleta Indumentaria y al Grupo Junín que siempre me apoyan, a mis amigos Predadores que me hacen el aguante y a mí mamá y a mí papá que son incondicionales. Gracias. Estoy convencida que todo el esfuerzo que hice valió la pena. Vamos por más".