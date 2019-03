Más de cien ciclistas participaron de una bicicleteada solidaria que llegó hasta Morse

Ayer se desarrolló una bicicleteada solidaria que partió desde nuestra ciudad y llegó hasta la localidad de Morse. La jornada agrupó a más de cien ciclistas, fue a beneficio de la Secundaria N° 2 y estuvo organizado de manera conjunta por la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín y Naldo Moto Bike.

Jóvenes, adultos y personas mayores formaron parte de esta actividad gratuita que partió desde Rivadavia 914. La caravana estuvo permanentemente acompañada por equipos de asistencia, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los ciclistas. Asimismo, hubo sorteos y entrega de premios con el fin de colaborar con el mencionado establecimiento educativo.

Acerca del evento solidario, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, manifestó: “Disfrutamos de una jornada espléndida de sábado con la bicicleteada y por suerte el tiempo nos ayudó de una manera fantástica. Hubo más de 100 inscriptos que quisieron participar de este evento solidario. El hecho de saber que esto tuvo un fin benéfico, en este caso con la Escuela Secundaria 2 de Morse, hizo que la gente se motive mucho más para formar parte; pero todos estuvieron acá por un motivo en común que fue poder pasar un buen momento”.

“Quiero agradecer a la gente de Naldo que le agrega valor al trabajo que realizamos permanentemente desde Deportes, en este caso, con el propósito de añadir una causa benéfica a las bicicleteadas que organizamos desde hace tiempo”, añadió.

Con respecto a la diversidad de edades entre los participantes, Pueyo sostuvo que “parte de la organización contó con todos los recursos necesarios para que los ciclistas se sientan seguros al momento de bicicletear. Por este motivo, pusimos muchos vehículos de asistencia para que los acompañen y estén ahí en el momento en que alguno se canse. Planteamos esto para llevar a cabo un evento recreativo, placentero y, por sobre todas las cosas, para que la gente la pase bien”.

"Estamos muy satisfechos por la convocatoria"

A su vez, Luciano Ares, gerente de Marketing de Naldo señaló: “Muy contentos por cómo se dio todo, por el día hermosísimo que hizo y por el marco de gente que participó del evento. Estamos muy satisfechos por la convocatoria que esto tuvo y por el apoyo que recibimos. La gente estuvo con muchas ganas de participar de esta bicicleteada solidaria para con la escuela de Morse, pero también por el simple hecho de salir a pedalear”.

“Como decía Daniel, tratamos de tener todo bastante organizado desde la parte asistencia, como también en cuanto a la convocatoria. En Morse también los esperaron con muchas sorpresas y premios muy lindos; así que estamos muy conformes con este nivel de participación”, destacó.

Por último, el gerente de Marketing de Naldo dijo que “con respecto a todo lo que tiene que ver con los sorteos y demás, la empresa colaboró con un TV para regalar a la escuela que lo va a utilizar para otra rifa que tendrá lugar más adelante, con el fin de juntar todo el dinero necesario para la pintura del establecimiento”.

Deporte y solidaridad, una linda combinación

Rodolfo Echart, ciclista de 78 años, contó: “Hace 70 años que ando en bicicleta y aún hoy pedaleo, aunque obviamente a menor intensidad. El evento me parece muy bien y fue el motivo por el que me inscribí; estoy encantado de poder darles una mano desde mi lugar”.

Pamela Pietkowsky y Mónica Salas fueron otras de las inscriptas en la bicicleteada. La primera dijo: “Me parece una actividad muy linda, nosotros somos un grupo de la Bicicletería Milenium que siempre sale a pedalear y venimos a apoyar esta causa solidaria”. A su vez, Salas indicó que “es lindo compartir eventos, conocer gente e incorporar al grupo; así que estuvo muy lindo todo”.

Por su parte, Mariel Brussa, manifestó: “Formamos parte de Chicas Trek que es un grupo nacional que abrió una sede acá en Junín en octubre del año pasado. Somos un colectivo que nos gusta no solo salir a pedalear, sino que también participar de todo evento solidario que se haga. A nosotras nos une la pasión, la solidaridad y el compañerismo, así que aquí estuvimos porque este es nuestro espíritu”.