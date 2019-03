Atletas de Leandro N. Alem con parálisis cerebral integran el Seleccionado Argentino

Milagros Mostaffa, Fabricio López y Nicolás Chavero entrenan seis días por semana y se preparan para los desafíos deportivos que se presentan en el seleccionado argentino.

Milagros Mostaffa (16) Fabricio López (15) y Nicolás Chavero (22) son atletas del distrito de Leandro N. Alem que pertenecen a la Federación Argentina de Deportes para personas con Parálisis Cerebral (Fadepac). De lunes a sábado entrenan con la profesora María Alejandra Mazza y se preparan para afrontar los desafíos que implica pertenecer a la Selección Argentina. Guerreros del deporte y de la vida, los chicos se superan día a día con esfuerzo y, en diálogo con Democracia, la profesora María Alejandra Mazza brindó detalles del trabajo que llevan adelante junto al entrenador nacional de la Federación, quien delega las planificaciones.

- ¿Cuánto hace que los chicos forman parte de la Fadepac y cómo es la dinámica de entrenamiento?

- Ellos conforman la Federación Argentina de Parálisis Cerebral, Fabricio desde hace tres años, Milagros desde hace cinco y Nicolás desde hace dos. En el distrito de Leandro N. Alem es muy importante que haya tres chicos con discapacidad que estén en una Selección Argentina. Entrenan de lunes a sábado conmigo y tenemos un entrenador nacional que está en la Federación, él nos delega todas las planificaciones para trabajar con ellos. Luego se realizan concentraciones en distintos puntos del país, estuvimos en Lobería en febrero, en marzo estuvimos en el Cenade y entrenábamos en el Cenard, en agosto se realiza el Panamericano que va a ser en Lima y nuestros tres atletas están registrando marca en los distintos open que tenemos ahora. Tuvimos uno la semana pasada, tenemos otro el 6 de abril, el 13 de abril y dos más que los organiza el Comité Olímpico Argentino, uno va a ser en el Cenard y el otro en Chaco. De acuerdo a ese registro de marca se van a seleccionar los que van a ir a Lima. Nuestros tres atletas bajaron marca en el primer campeonato que fue la semana pasada.

-¿Cuáles son las expectativas de los chicos, de sus familias y suyas como profesora?

- Ellos están evaluados por distintas categorías, día a día entrenan y están cada vez más ilusionados, imaginate que tengan la posibilidad de llegar a un Panamericano, tener la suerte de llegar a ser medallistas, después van a estar becados toda la vida y tener una medalla implica un compromiso para siempre, porque después viven del deporte, ese va a ser su trabajo. Todavía no están becados porque aún no llegaron a un Panamericano ni a un Paralímpico. Están entrando en el mundo del deporte de alto rendimiento. Los entrenamientos son de entre dos horas y dos horas y media, también estudian, van a la escuela, para ellos a veces es un sacrificio pero lo hacen con entusiasmo, les gusta. Desde mi lugar de profesora de educación física, después de estar tantos años en el patio de una escuela, me costó entrar al alto rendimiento pero ahora estoy con ellos, acompañándolos con todo esto y cuando se trabaja con amor, todo se puede. Todos los días de nuestras vidas son desafíos con ellos.

- ¿Cuál es la importancia del apoyo de la familia, siendo que se pone en juego mucho más que lo estrictamente deportivo?

- Tengo la suerte de que las familias nos acompañan muchísimo, el municipio nos acompaña constantemente, los chicos representan a la Municipalidad de Leandro N. Alem en cada evento al que vamos. Estoy realmente muy agradecida con los padres, con las familias y con el pueblo de Vedia que siempre nos apoya.

- ¿Se hace un trabajo integral con los chicos?

- Nosotros trabajamos en conjunto con las escuelas, respecto de los temas de concentraciones y horarios, las escuelas están abiertas a todo esto porque estamos hablando de inclusión. Las escuelas nos apoyan mucho, además los chicos tienen kinesiólogos, psicopedagogas, hacemos un trabajo en conjunto. Desde la Federación tienen nutricionistas, psicólogos, es un equipo, entonces no es el triunfo de uno solo sino de todos, si cada uno no hiciera su parte, sería imposible. Siempre trabajamos en nuevos desafíos. En junio vamos a saber quiénes son los clasificados a Lima, después viene el mundial que se hace en Dubai y en 2020 es el mundial en Tokio. Tenemos muchísimos desafíos por delante.