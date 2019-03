Los tres equipos de Junín clasificaron a la próxima ronda del Torneo Regional de Clubes

Ayer fue el segundo día de competencias en el Torneo Regional de Clubes para equipos femeninos de Primera división que se viene desarrollando en nuestra ciudad. En una jornada a puro hockey, los tres equipos de Junín, Sarmiento, Los Miuras y Social, lograron los puntos necesarios para pasar de ronda.

En la instancia previa a la gran final, hoy, a las 11.45, Sarmiento se mide ante Independiente de Puan; a las 13.30, Los Miuras juegan ante San Martin 9 de Julio; y a las 15.15, Club Social se enfrena a Chascomús.

Cabe recordar que el Club Social integra la Zona B de la categoría “C” donde está en juego dos ascensos a la división “B” y también dos descensos a la “D”. Los Miuras y Sarmiento integrarán la Zona B de la categoría “D” donde habrá dos ascensos en disputa.

El campeonato, que se extenderá hasta mañana, se desarrolla en las canchas de Social y Los Miuras.

En el arranque

Social 5 - 0 Once Unidos

River 4 - 0 CAE

Chascomús 2 - 0 Biguá

River 1 - 0 Once Unidos

Social 2 - 2 CAE

Talleres 1 - 3 San Martín

San Martín 1 - 4 Independiente de Puan

Barrio Norte 1 - 2 Sarmiento

Los Miuras 2 - 0 Nuevo de Julio





Resultados de ayer

River 1 - 2 Social

Once Unidos 2 - 4 CAE

Talleres 0 - 9 Independiente de Puan

Barrio Norte 1 - 2 Los Miuras

Sarmiento 2 - 0 Nueve de Julio

Barrio Norte 2 - 1 Nueve de Julio

Argentino de Rojas 2 - 0 Biguá

Los Cardos 4 - 0 Atlético Chascomús

Los Miuras 4 - 0 Sarmiento

Los Cardos 5 - 0 Biguá

Atlético Chascomús 1 - 3 Rojas

Hoy juegan

10.00: CAE vs. Biguá

10.00: Talleres vs. Atlético 9 de Julio

11.45: Argentino de Rojas vs. Once Unidos

11.45: Independiente de Puan vs. Sarmiento

13.30: Los Miuras vs. San Martin 9 de Julio

15.15: Social vs. Chascomús

17.00: Los Cardos vs. River

18.30: Barrio Norte vs. Atlético 9 de Julio

Los planteles

Los Miuras: Luna Arriola, Candelaria Besana, Macarena Besana, Francina Catarrain, Agustina Grosso, María Massi, Josefina Movilla, Catalina Mugávero, Camila Natale, Delfina Parma, Dolores Rodríguez, Julieta Rodríguez, Francina Salvatierra, Lara Sousa, Milagros Suárez, Dolores Tayaldi, Juana Tayaldi, Martina Valente, Camila Velasco y Valentina Videla. Cuerpo técnico: Pablo Videla es el técnico, la preparación física está a cargo de Diego Tramontana, como asistente técnico Juan Fernández y el jefe de equipo Lautaro Rho.

Club Social: Faustina Bazzani, Josefina Canone, Justina Cornago Martínez, Natalia Frumston, Felicitas Gil, Catalina Insúa, María de la Paz Jaureguizar, Aldana Marcilla, Micaela Navone, Valentina Rojo, Isaebela Rosa, Martina Rosa, Julieta Ruffa, Delfina Santillán, Wanda Evangelina Silva, Antonella Tamburini, Eva Valentini, Lourdes Villavicencio y Pilar Zabala. Cuerpo técnico: el entrenador es Pablo Pepa, el preparador físico Gastón Rossini, el médico Marcelo Bazzani, los asistentes técnicos son Federico Meza y Juan Zaballa, la jefa de equipo es Daniela Cirona y el presidente de la delegación Carlos Villaplana.

Sarmiento: Serena Bertone, Clarisa Capelli, Francina Díaz, Macarena Giacobbi, Ernestina Luchelli, Paloma Maccione, Cristina Mansilla, Clara Marcillaud, Angelina Menite, Giuliana Merli, Nadia Picchi, Ludmila Reynoso, Abril Ridolfi, Brisa Ridolfi y Priscila Verón. Cuerpo técnico: el DT es Cristian Gulivart, los asistentes son Jonatan Villarreal y Nicolás Robles, la jefa de equipo es Gabriela Foschiatti y la responsable de la delegación, Analía Pettinaroli.