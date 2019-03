Buen arranque de Sarmiento, Los Miuras y Social en el Campeonato Regional de Clubes

Organizado por el Club Los Miuras y acompañado por el Gobierno de Junín, comenzó a desarrollarse ayer el Torneo Regional de Clubes para equipos femeninos de primera división. En la primera fecha, Sarmiento, Los Miuras y Social arrancaron el certamen cosechando buenos resultados y posicionándose como serios candidatos.

Cabe recordar que el miércoles a la noche se había realizado la presentación oficial del torneo, contando en esta ceremonia con la presencia del Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo, quien destacó: "Los clubes de hockey de nuestra ciudad nos tienen acostumbrados a este tipo de eventos, donde Junín se llena de jugadoras de hockey de diferentes ciudades".

"Hoy Los Miuras, pero también el Sarmiento y el Social, anteriormente, tomaron la iniciativa de organizar este torneo que le hace muy bien a la actividad y hacen que toda la provincia ponga, durante algunos días, los ojos en Junín para ver el gran potencial que tenemos", remarcó Pueyo.

Por último, Daniel Pueyo indicó: "Es una satisfacción saber que se trabaja mancomunadamente entre los clubes y el municipio, objetivo que nos propusimos desde el inicio de nuestra gestión, lo que nos permite decir que Junín todas las semanas es sede de importantes eventos deportivos".



Francisco Crinó, integrante de la subcomisión de hockey del Club Los Miuras, por su parte, explicó: "Se trata de un campeonato de mayores femenino y lo más importante para remarcar es la existencia de tres grandes clubes en Junín, con canchas de sintético, algo que no se encuentra en toda la Región. Esto es algo que nos distingue, pero también nos obliga a seguir trabajando".

Por otro lado, Crinó aseguró: "Este será un torneo que nos dejará mucho, por eso estamos tan contentos los tres clubes, trabajando para que todo salga como queremos. Hoy, más allá de que los organizadores somos Los Miuras, los tres clubes de la ciudad trabajamos conjuntamente, porque queremos que este deporte se instale de manera concreta".

"También es para destacar el compromiso y acompañamiento permanente del Gobierno de Junín, lo que nos permite demostrar lo mucho y bien que se hace en materia de hockey en nuestra ciudad. Serán 15 los equipos participantes y se verá un muy buen nivel, tanto en la cancha de Los Miuras como en la de Social", concluyó.

En cuanto a la participación de los representativos locales, el Club Social integra la Zona B de la categoría “C” donde estarán en juego dos ascensos a la división “B” y también dos descensos a la “D”. Los Miuras y Sarmiento integrarán la Zona B de la categoría “D” que está compuesta por siete equipos y donde habrá dos ascensos en disputa.

El campeonato, que se extenderá hasta el domingo, se desarrolla en las canchas de Social y Los Miuras.

Resultados de ayer

Primera “C”

Zona A

Social 5 - 0 Once Unidos

River 4 - 0 CAE

Chascomús 2 - 0 Biguá

River 1 - 0 Once Unidos

Social 2 - 2 CAE

Primera “D”

Zona A

Talleres 1 - 3 San Martín

San Martín 1 - 4 Independiente de Puan

Zona B

Barrio Norte 1 - 2 Sarmiento

Los Miuras 2 - 0 Nuevo de Julio



Partidos de hoy

Primera “C”

Zona A

12.00: River vs. Social

12.00: Once Unidos vs. CAE

Primera “D”

Zona A

14.00: Talleres vs. Independiente de Puan

Zona B

09.00: Barrio Norte vs. Los Miuras

09.00: Sarmiento vs. 9 de Julio

15.30: Barrio Norte vs. 9 de Julio

15.30: Los Miuras vs. Sarmiento

Los planteles

Los Miuras: Luna Arriola, Candelaria Besana, Macarena Besana, Francina Catarrain, Agustina Grosso, María Massi, Josefina Movilla, Catalina Mugávero, Camila Natale, Delfina Parma, Dolores Rodríguez, Julieta Rodríguez, Francina Salvatierra, Lara Sousa, Milagros Suárez, Dolores Tayaldi, Juana Tayaldi, Martina Valente, Camila Velasco y Valentina Videla. Cuerpo técnico: Pablo Videla es el técnico, la preparación física está a cargo de Diego Tramontana, como asistente técnico Juan Fernández y el jefe de equipo Lautaro Rho.

Club Social: Faustina Bazzani, Josefina Canone, Justina Cornago Martínez, Natalia Furmston, Felicitas Gil, Catalina Insúa, María de la Paz Jaureguizar, Aldana Marcilla, Micaela Navone, Valentina Rojo, Isabela Rosa, Martina Rosa, Julieta Ruffa, Delfina Santillán, Wanda Evangelina Silva, Antonella Tamburini, Eva Valentini, Lourdes Villavicencio y Pilar Zabala. Cuerpo técnico: el entrenador es Pablo Pepa, el preparador físico Gastón Rossini, el médico Marcelo Bazzani, los asistentes técnicos son Federico Meza y Juan Zaballa, la jefa de equipo es Daniela Cirona y el presidente de la delegación Carlos Villaplana.

Sarmiento: Serena Bertone, Clarisa Capelli, Francina Díaz, Macarena Giacobbi, Ernestina Luchelli, Paloma Maccione, Cristina Mansilla, Clara Marcillaud, Angelina Menite, Giuliana Merli, Nadia Picchi, Ludmila Reynoso, Abril Ridolfi, Brisa Ridolfi y Priscila Verón. Cuerpo técnico: el DT es Cristian Gulivart, los asistentes son Jonatan Villarreal y Nicolás Robles, la jefa de equipo es Gabriela Foschiatti y la responsable de la delegación, Analía Pettinaroli.