Los Miuras cayeron frente a Los 50 en los dos encuentros jugados en Tandil

El conjunto de primera de Los Miuras sufrió ayer una derrota por 30 a 12 de visitante, que no refleja el desarrollo de un partido parejo frente a Los 50 de Tandil, mientras que el resultado final de Intermedia fue de 55 a 19.

En la categoría mayor de rugby, los locales estuvieron mejor posicionados desde un comienzo y a los pocos minutos ya estaban 5 a 0 arriba. Luego, dos penales fáciles por infracciones de los juninenses cerca de los palos, subieron el marcador a 11.

Mientras tanto Los Miuras se acomodaba en el campo, con buena defensa y trabajando bien el juego en campo rival, lo que llevó que a falta de 3 minutos marcaran un try a través de la fuerza de su scrum, lo que significó irse al descanso con un cercano 11-5.

El segundo tiempo los juninenses contaron con buenas pelotas que en algunos momentos no supieron resolver, lo que hubiese significado sumar algún punto más. Asimismo, los tandilenses supieron aprovechar las pocas oportunidades que vieron para quebrar la defensa de Los Toros, transformando en puntos cada ataque cercano al ingoal visitante.

El resultado contrasta con lo que sucedió dentro del campo de juego donde se pudo observar lo que hay que seguir trabajando en los entrenamientos.

Este es el inicio de un torneo en el cual se deberá ir de menor a mayor. Ayer quedaron buenas sensaciones ante un rival que se hace fuerte en su feudo.

La fecha de TRPB continúa el próximo domingo de local con la visita del Nacional de Bahía Blanca.