Los Miuras: Ilusiones renovadas para un año con cambios

El Club Los Miuras está a punto de comenzar el año de competencias. De cara a esta nueva etapa, el presidente de la institución, Carlos Tayaldi, contó a Democracia cuáles fueron los cambios que se hicieron desde lo deportivo y también anticipó los proyectos edilicios que están en carpeta.

- ¿Cómo podría describir la actualidad de Los Miuras?

- Desde lo deportivo, en lo que respecta a hockey estamos finalizando con los trabajos de pretemporada y en rugby estamos a horas de arrancar con las competencias oficiales. Hubo cambios importantes, hay nuevos entrenadores, y la idea es primero afianzar los proyectos, entendiendo que los resultados vendrán con el tiempo. Va a ser un año especial, difícil desde lo económico, pero desde el lugar que nos toca vamos a trabajar intensamente. Ese es el compromiso que hemos asumido. Los cambios que hemos realizando creemos que serán para bien y estamos todos muy ilusionados. Los proyectos que estamos arrancando son a futuro y esperemos ver los resultados de acá a tres o cuatro años.

- ¿Cuál es su mirada de la situación económica que hoy sufren muchos clubes?

- Nuestra realidad no es distinta a la del resto, estamos peleándola, como todos. Hoy en día tenés que juntar manguito por maguito. No te queda otra. La situación del país es esta y lo que nosotros hacemos es tratar de poner una cuota que no sea muy alta, que sea accesible. Le ponemos el hombro y gracias a dios tenemos muchos padres que colaboran. Tenemos dos subcomisiones, una de rugby y otra de hockey, que realmente hacen un esfuerzo tremendo y entre todos tratamos de sacar las cosas adelante. Si nos ponemos a quejarnos no vamos a ganar nada, entonces lo mejor que podemos hacer es trabajar como locos para tener un año prolijo.

- ¿Cómo es el trabajo interno? ¿Dónde está la clave para mantener un crecimiento sostenido?

- Desde la comisión directiva respetamos mucho el trabajo de las subcomisiones. Ellos toman las decisiones más importantes, como la elección y contratación de los entrenadores. Lógicamente, nosotros respaldamos y nos hacemos cargo de mantener en condiciones las canchas, las instalaciones y todo lo que tiene que ver con las tareas de mantenimiento. Trabajamos de esa manera, con esas tres patas. Coordinando y poniendo lo mejor de cada uno. Es una fórmula que nos viene dando resultados porque entendemos que mientras más gente trabaje es mejor para todos.

- ¿Qué otros detalles podría brindar de los cambios deportivos que mencionó al principio?

- Apostamos a cambios que tienen que ver con lo que creemos que los deportes necesitan hoy. Los cambios tienen que ver con las figuras de los coordinadores y con establecer proyectos a la largo plazo. No queremos que los logros deportivos sean inmediatos, si llegan mejor, pero la intención es buscar una continuidad y que el club se llene de chicos y de familias. En el marco de estos cambios, surgen las figuras de Juan Cruz Merelles en rugby y de Juan Fernández en hockey.

- Decía también que el domingo arrancan algunas de las competencias oficiales.

- Sí, Los Miuras arrancan este domingo, juegan en Tandil, por la primera fecha del Campeonato Regional Pampeano "B". La delegación viaja mañana (por hoy), pasa la noche en Tandil para estar más descansados de cara al partido. Y en lo que respecta a hockey las chicas arrancan con las competencias oficiales a fines de marzo, siempre en los torneos que organiza la Asociación de Hockey del Oeste (AHO). Son muchos viajes y muchas competencias pero estamos trabajando muy bien.

- ¿Qué número de chicos y chicas asisten hoy al club?

- Estamos entre los 800 y 850 chicos. Y el objetivo es superar esa cantidad. Todos estamos detrás de ese objetivo. Coincidimos en mantener ese número y con el tiempo duplicar el número de chicos. Los cambios que hemos realizando tienen que ver con eso, con tratar de lograr ese objetivo.

- ¿Hay proyecciones en cuanto a obras?

- Hace poco finalizamos con una obra importante como lo fue el gimnasio. En carpeta está el vestuario de hockey, la construcción de dormis, una nueva cantina y una sala de video. Todos son proyectos. Quizás lo más importante para este año es que queremos ampliarnos en cuanto a estructura, vamos a tratar de comprar alguno terreno.

- ¿Qué lo mantiene entusiasmado, a usted y a los integrantes de la comisión directiva?

- Es algo que se lleva adentro. Los socios fundadores del club nos transmitieron esta pasión. Son los ideales del club y que lógicamente tratamos de mejorar día a día. Estamos todos mentalizados en seguir creciendo, desde lo deportivo, desde las obras y como institución. Cada uno hace un esfuerzo para cumplir con esos objetivos. El club siempre es lo más importante, nosotros estamos de paso.