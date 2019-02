Carlos Benítez recordó con tristeza la pérdida de la pista de atletismo local

Si hay alguien habilitado para hablar de lo que significó y lo que significaría seguir teniendo la pista de atletismo es Carlos Benítez, quien con mucho orgullo detalló cómo se fue gestando esa gran obra a nivel sudamericano, que alguna vez Junín tuvo.

Inicialmente, sobre la gestión que realizó junto a otras personas para la realización de la pista de atletismo, Benítez expresó: ”Por suerte fui uno de los principales actores en la realización de la pista de atletismo en el Complejo Municipal, allá por el año 1980, cuando el intendente de nuestra ciudad era el coronel Roberto Sahaspé. Él se enteró que yo volvía de Mar del Plata, ya que venía de trabajar en Obras Sanitarias, y me pidió que lo acompañe en su equipo, asignándome la tarea de jefe de Departamento Turismo y Balneario. Lo primero que hizo fue ponerme al frente de gestionar lo que iba a ser la pista modelo de atletismo, por eso se pidió una reunión ante la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que estaba el gobernador Ibérico Saint Jean y como ministro de Gobierno el Dr. Rivara. Es más, el propio Rivara me pidió que le dijera a nuestro intendente que tenía el subsidio para la construcción de la pista, y que cuando regresara a nuestra ciudad lo pusiera al tanto de las inquietudes del ministro de Gobierno sobre el subsidio disponible para comenzar las obras. Lo hice y recibí del intendente un no casi rotundo, y solo aceptó un solo subsidio, lo demás debía hacerse con recursos propios, o sea que todo se hizo con recursos genuinos de la ciudad, no aceptó nada del gobierno provincial”.

"Terminó siendo un modelo"

Consultado de cómo fueron los inicios y armado de la pista Carlos recuerda con mucho orgullo:”El que se hizo cargo fue el secretario de Obras Públicas que era el arquitecto Fidel Sánchez, y también lo acompañaba el agrimensor Giménez. Ellos fueron los encargados de la construcción del campo de lanzamiento y el marcado de andariveles, pozos para pruebas de cross, en fin la idea fue desde un principio lo que terminó siendo una pista de atletismo modelo”

Sobre como se había conseguido un piso tan acorde a reglamentos de nivel sudamericano, Benítez contó: "Se trabajó primero con un compactado o asentamiento y después se daba todo con polvo cerámico, lo más moderno y avanzado que había, todo se trajo desde Salto. Recuerdo que iban los camiones de la Municipalidad y volvían cargados del material”

Sobre cómo se logró la presencia en Junín de dirigentes de la Confederación Atlética Argentina, para homologar la pista una vez terminada, el entrevistado dijo: “En ese momento yo todavía era integrante de la Agrupación ´Los Flamencos´ y desde ahí gestionamos ante esa sede que la supervisarían sobre la construcción de la pista. Tal fue así que vinieron Ricardo Bonfiglioli y otros veedores y justo el día que ellos llegaron a inspeccionar a nuestra ciudad, se desató una lluvia tremenda, torrencial, fue un aguacero total. Así y todo, abrieron los paraguas recorrieron los 400 metros de la pista, más las otras instalaciones y cuando terminaron, dijeron ´Queda habilitada hasta para pruebas internacionales´. La verdad que fue una satisfacción increíble, los desagües hicieron su trabajo, la compactación del piso era única, teníamos una alegría terrible y ni que hablar del intendente" señaló entre sonrisas.

En su relato, Benítez recordó que “Cuando se inauguró, vinieron dirigentes de varias Asociaciones, sobre todo desde Mar del Plata. En ese momento, yo era presidente de ´Los Flamencos´, en el año 1976, y por entonces les decía sobre la gran obra que habíamos realizado y lógicamente muchos no creían. Pero cuando vinieron y vieron como había quedado, se mostraron sorprendidos, no lo podían creer. Era una pista para que se pudieran hacer pruebas internacionales, más el entorno de lo que era el Complejo ´San Martín´, con baños, duchas, un verdadero complejo y pista modelos.

También rememoró el entrevistado el momento en que se presentó en la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires: "Recuerdo que me recibió el presidente, el profesor Román, y justo da la casualidad que se renueva la comisión, en la cual me incluyeron como primer vocal titular, así que pude ser parte de varias pruebas atléticas a nivel internacional, porque había hecho el curso de juez de atletismo, así que estuve varias veces en los tradicionales torneos ´Semana del Mar´ en Mar del Plata”

Con se le preguntó que pensó cuando la pista fue desmantelada, por cuestiones todavía inentendibles, dijo Carlos: "Recuerdo haber tenido reuniones con el entonces intendente Mario Meoni, a quien expresé mi tristeza (se emociona y se entrecorta su voz). Fue terrible la tristeza, el no poder hacer nada y ver como se destruía algo que para nuestra ciudad había sido un estandarte de grandes jornadas de pruebas de pista y campo de alto nivel”.

Finalmente, sobre su pensamiento de lo que podría llegar a ser la que supuestamente estarían dándole el final de obra en avenida de Circunvalación y Posadas, comentó: ”Es algo que vengo sosteniendo desde su inicio en la era donde Claudio Yópolo era el Director de Deportes, siempre dije que ese no era lugar, es el peor sector, me cansé de decirlo. Es más, se lo comuniqué en varias oportunidades a Mario Meoni. Ese sector se inunda, son terrenos bajos, muy bajos, las napas están ahí nomás. El atletismo de Junín y la región se merece otra cosa, la verdad que no se qué está pasando, si hay otras prioridades, las que por el momento no se vislumbran”, concluyó.