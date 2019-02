Hernán Saccani participará de un torneo internacional de Olimpíadas Especiales

El deportista juninense Hernán Saccani, quien integra el equipo de natación municipal, participará de las Olimpíadas Especiales que se disputarán en Abu Dabi, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, en los Juegos Mundiales de Verano, a realizarse desde el jueves 14 al jueves 21 de marzo venideros.

Luego de pasar por las diferentes etapas clasificatorias, Saccani obtuvo este logro que le permitirá defender la bandera argentina en este evento de envergadura mundial que convocará a 7.000 atletas y sus familias de 170 países.

El subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, profesor Daniel Pueyo, dialogó con la familia de Hernán, al igual que con los profesores que lo entrenan y muy emocionado, dijo:

"Estamos más que contentos con los profesores y con la familia de Hernán (Saccani). Estuvimos charlando un poco de lo que será la participación de él en el Mundial de Verano de Olimpíadas Especiales. Esto es muy importante y se dio por el trabajo de mucha gente que lo viene acompañando a Hernán. Desde aquel comienzo en la colonia del Club Banco de Junín, con Carlos Ciotta, prosiguió con otros profesores y nosotros la seguimos en el Club Junín, a quienes agradecemos por su participación. No solo estuvo Hernán sino varios chicos más que tuvieron la posibilidad de nadar".

Ampliando conceptos, Pueyo expresó:

"Ahora, los profesores de la Dirección de Deportes lo están entrenando para que nos pueda representar de la mejor forma, aunque el hecho de ya estar en este mundial es la mejor noticia para todos. Cuando comenzamos con esta escuela para personas especiales no estaba en nuestras cabezas este viaje y ahora nos encontramos con esta posibilidad. Nosotros buscamos que los chicos tengan su espacio para hacer alguna actividad y, en este caso, fue la natación, como también lo es el fútbol, entre otros", dijo Pueyo.

Saccani: "voy a intentar ganar"

A su vez, Hernán Saccani, explicó que "voy a viajar a Abu Dabi, es algo que me gusta y estoy muy contento de ir. Me eligieron y voy a ir con Andrés y Catalina, que son de Mar del Plata. Voy a competir en los estilos espalda, mariposa y croll. Voy a intentar ganar y con los profesores me llevo muy bien".

Uno de los profesores que entrena a Hernán junto a Guido Lippi y Lucía Mauricio es Mauro De Carlo, quien expresó que "el vínculo que generamos con los chicos es primordial porque intentamos encender esa llama para lograr todo esto. En el año 2015 veíamos que en la colonia había muchos jóvenes y adultos con mucho potencial, por lo que hablamos con Daniel Pueyo para ordenar la parte deportiva y darle una mejor organización. Hace mucho tiempo que venimos adhiriendo a Olimpíadas especiales y nos animamos a natación que fue la posibilidad que tuvo Hernán para poder participar".

Para finalizar, el profesor De Carlo brindó más detalles con respecto a todos los pasos previos que tuvo que atravesar el nadador: "Para llegar a este mundial, se hizo la parte local, que Hernán ganó, fue a un sorteo de todos los primeros, lo que habilita a una instancia superior. Él queda seleccionado en el mismo y va con Lucía Mauricio a un torneo nacional en Marcos Juárez, donde también ganó la medalla de oro. Luego, va a un nuevo sorteo que lo habilitó para participar de este evento en Abu Dabi. El pasado 15 de enero se confirmó el viaje, así que estamos muy contentos con esta posibilidad. Hay una gran tarea de todos los que participan, desde los profesores de los primeros pasos de Hernán hasta los actuales que hacen que pueda ir de la mejor forma posible. El objetivo es seguir apostando a la inclusión a través del deporte, para habilitar espacios y que los chicos los puedan aprovechar", finalizó Mauro De Carlo.