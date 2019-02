Deportistas y entrenadores realizaron un "banderazo" frente al Congreso

Deportistas, entrenadores, dirigentes de clubes y federaciones, entre otros, realizaron ayer por la tarde exhibiciones deportivas y un banderazo frente al Congreso de la Nación para acompañar a los legisladores nacionales que se oponen a la privatización y traslado del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Con la consigna "Mil banderas por el Deporte", se reunieron frente a la Plaza del Congreso deportistas de distintas disciplinas que realizaron muestras de gimnasia, artes marciales, hockey, tenis y simultáneas de ajedrez, bajo una agobiante temperatura que superaba los 38 grados de sensación térmica.

Daniel Pacín, de la Confederación de Clubes de Barrio, dijo que esta y otras movilizaciones apuntan a apoyar "a los legisladores que votarán a favor de la derogación del DNU 92/19 en la comisión bicameral".

"Ese decreto del gobierno nacional intenta privatizar el deporte argentino, despojarnos del patrimonio histórico e instalar definitivamente las Sociedades Anónimas Deportivas", sostuvo el dirigente.

Entre muchas banderas argentinas, se observaban pancartas con la leyenda "No al cierre del Cenard" y "No privaticen el deporte".

Diez días atrás, deportistas, dirigentes y referentes de distintas agrupaciones realizaron un abrazo frente a la sede del Cenard, en el barrio porteño de Núñez, contra su eventual traslado a Villa Soldati, en el sur de la capital, donde se instaló la Villa Olímpica de los Juegos de la Juventud realizados en octubre último.

Sin embargo, esa posibilidad fue rechazada por el ex secretario de Deporte, y ahora al frente de la Agencia del Deporte nacional (ADN), Diógenes de Urquiza.

En esa oportunidad, habían expresado su rechazo, entre otros, Delfina Merino (Las Leonas), María Laura Abalo (remo), Federico Pizarro (handball), Germán Chiaraviglio (atletismo), Hugo Conte (voley) y Marcos Milinkovic (Voley), quienes impulsaron el abrazo solidario a través de sus redes sociales.