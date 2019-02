Sofía Bontempi se prepara para jugar el Campeonato Argentino de Ajedrez

Del 1ºal 5 de marzo se disputará el Campeonato Argentino Infantil de Ajedrez y allí estará presente la juninense Sofía Bontempi, quien va a participar en la categoría Sub- 12, para trebejistas menores de 12 años.

El certamen se llevará a cabo en la ciudad de Vicente López (Norte del Gran Buenos Aires), al igual que el año anterior, con epicentro en el Centro de Convenciones “Dr. Arturo Frondizi”.

Sofía tuvo un productivo año deportivo 2018 y luego de unas minivacaciones, comenzó el entrenamiento intensivo con su profesor, Ramiro Troilo, quien detalló a “Democracia” sobre el trabajo que realizan:

“Arrancamos temprano, a las 8, con una hora de clase intensiva, 3 a 5 veces por semana. Luego le quedan por realizar distintas tareas, como problemas a resolver, estudios, etc..

Por la tarde entrena con otros alumnos, jugando partidas pensadas, que pueden llevar de 2 a 4 horas, para luego analizarla y mejorar los errores cometidos”.

Ramiro, remarcó –además-, que “En esta etapa del año es muy difícil concentrarse, ya que la mayoría de los adolescentes está de vacaciones, disfrutando de una pileta y demás, pero nosotros entrenamos a full, porque sabemos que esto solo lo podemos hacer una vez al año, ya que luego por la Escuela y demás cosas, es más difícil hacerlo”.

Seguidamente, Troilo expuso que “Por suerte, Sofía es una apasionada al juego ciencia y todo lo hace más sencillo y alegre. Es lo que motiva, saber que vas a entrenar y no a renegar.

Este será su segundo año en la categoría y como toda deportista de alto rendimiento, su objetivo está más que claro. El esfuerzo realizado por todos, se ve reflejado claramente en cada partida que juegan. Su pasión y sus objetivos, son los de una ´pura sangre´. Sin dudas, será un gran año para ella”, dijo Troilo.

El profesor y Sofía agradecen a la Municipalidad de Junín y al Club Sarmiento, por el apoyo recibido, destacando que “Como todo deportista profesional, aún a su corta edad, necesita del apoyo de todos, más aún, cuando el talento y entusiasmo son sus garantías”, completó.