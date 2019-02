Richeze está séptimo en la Vuelta a Colombia

El argentino Maximiliano Richeze ocupó ayer la séptima posición, al concluir la primera etapa de la Vuelta a Colombia de ciclismo, que se inauguró con una contrarreloj en la ciudad de Medellín, al cabo de 14 kilómetros.

El pedalista, oriundo de la localidad bonaerense de Bella Vista, con 35 años, empleó un tiempo de 15 minutos 13 segundos.

Richeze, del equipo Quick Step, quedó a ocho segundos de la línea del provisorio líder, el local Rigoberto Urán (Education First).

El también colombiano Daniel Felipe Martínez (Education First) se clasificó segundo, mientras que el estadounidense Lawson Craddock (Education First) está tercero.

La segunda etapa se celebrará hoy en La Ceja, en un circuito de 150,5 kilómetros entre El Canadá y Rio negro (5 vueltas).

Presentaron la 43ª vuelta de mendoza

La edición 43ra. de la Vuelta Ciclística de Mendoza, que comenzará el próximo sábado y finalizará el 24 de febrero, fue presentada ayer por dirigentges de la Asociación Mendocina de este deporte.

La "más argentina de las vueltas" tiene el apoyo de la Secretaría de Deportes provincial y la presentación oficial fue encabezada por el subsecretario de deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzone, y el flamante bicampeón mendocino de ruta, Mauricio Páez.

La prueba, que consta de un prólogo y ocho etapas, contará con más de 160 ciclistas repartidos en 25 equipos (nacionales y extranjeros), recorrerá 1.045 kilómetros entre 16 de los 18 departamentos de la provincia, exponiendo al mundo bellezas geográficas como el Cristo Redentor, el Sur provincial y el Valle de Uco.

Lanzone recordó que “el recorrido es muy similar al de las últimas ediciones" y resaltó que "se decidió que solo se pueda presentar un equipo de 7 ciclistas por patrocinador.

Asimismo, manifestó que habrá equipos con licencia continental, otros provenientes de Chile, Colombia y Ecuador, junto a las habituales formaciones que animan cada fin de semana el campeonato mendocino de ruta 2018/2019.