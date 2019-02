Los pibes del "Aviador" jugarán un importante torneo nacional

El club Jorge Newbery será uno de los participantes del campeonato nacional que organiza el Concejo Federal para categorías Sub 15 y Sub 13 donde intervienen equipos como Ramón Santamarina de Tandil, Alvarado de Mar del Plata, Agropecuario de Carlos Casares, Douglas Haig de Pergamino y posiblemente Olimpo de Bahía Blanca.

Este campeonato es la nueva apuesta del Consejo Federal, será de plaza fija y logra nivelar la competencia de inferiores de los clubes del interior con los clubes directamente afiliados a AFA.

La invitación se dio por la participación de Newbery en seis años consecutivos en el Federal B. Sobre este hecho, el presidente del club, Lautaro Mazzutti, dijo: "Es una oportunidad histórica para nuestro club y no la vamos a dejar pasar. Cuando Claudio Yópolo nos transmitió la invitación no lo dudamos".

Agregó: "Esto va a potenciar nuestro trabajo y proyecto en divisiones inferiores. Seguramente el primer año será muy difícil, necesitaremos un tiempo de adaptación y de un esfuerzo económico mayor ya que competiremos con equipos que trabajan profesionalmente y con estructuras y presupuestos más grandes".

Por último, el presidente del "Aviador" remarcó: "Es un campeonato con un potencial muy importante donde terminarán participando clubes grandes de todo el país que representan provincias enteras y que va a posicionar a Newbery nacionalmente. También es una gran responsabilidad porque vamos a representar no solamente a nuestra institución sino también a Junín".