Mañana realizarán una nueva edición de las tradicionales "24 horas de natación"

Mañana viernes a partir de la hora 13, con finalización prevista para el sábado 9 a la misma hora, se realizarán en la pileta del complejo de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip Junín) una nueva edición de las tradicionales "24 horas de natación".

El encuentro deportivo, que servirá además para inaugurar los andariveles "rompeolas" en la piscina del complejo, es organizada por su creador, el profesor Carlos Ariel Pulido, quien inició este tipo de evento en el Club Junín y ahora lo prolonga en la Aefip local, con el slogan "Sí a la vida, No a la droga".

Muchas veces se sueña con realizar un evento deportivo que perdure en el tiempo, pero cómo lograrlo sin ser competitivo, ni entregar una alegoría o designar un podio para los supuestos mejores, sino con ese concepto tan profundo de rechazo a los estupefacientes.

Ese fue el sueño de Pulido, quien comenzó a gestarlo -junto a un grupo de directivos del Club Junín- cuando corría el año 1995, ocasión en las que se realizaron las primeras 24 horas, y al respecto, Ariel manifestó:

"El inicio de este evento tenía como consigna dejar un mensaje a nuestros chicos, lo que se puede hacer, lo que se puede lograr poniéndose objetivos claros y beneficiosos para un crecimiento sano”. En tanto que sobre aquellas primeras ediciones, su mentor dijo al programa radial "Deportes en Acción" que conduce Sergio Gabriel:

"La verdad que recordar lo que fueran las primeras ediciones es algo muy lindo. En ese momento tenía el grupo de chicos que llamamos ´los pitutis”, más de 30 pibes con los cuales empezamos a desafiar esa primera vez, en 1995, Les comenté que nos íbamos a ir turnando y juntos vamos a lograr realizar las 24 horas nadando, sin parar. Y fue así que se cumplió, con lo cual al año siguiente, hicimos invitaciones a gente de la institución y de unos 35 chicos, llegamos a la segunda edición con casi 200 nadadores. A partir de ahí fuimos convocando a otros clubes y le fuimos anexando espectáculos musicales, como folclore, rock, fred dance, melódico, etc. Ello hizo que la convocatoria llegara a tener más de 3.000 nadadores por edición, no solo de entidades de Junín sino también de algunos natatorios de la zona, ya que todos querían ser partícipes. A ello le agregamos la gente que iba a hacer el ´aguante´, sin importar la hora, lo que motivó que se viviera anualmente un espectáculo increíble”.

"Un mensaje y propuesta muy ricos"

Lo que nunca pensaron, que podían llegar a tanta convocatoria edición tras edición, hace que el profesor Pulido recuerde muy emocionado:

”Me acuerdo que en un momento, comenzábamos la 24 horas con la premiación de Cuentos Cortos y de Poesía, agregado ello a la campaña del ´Buen Decir´. Lo fuimos moldeando para que la campaña de ´Sí a la vida, No a la droga´ fuera un mensaje o una propuesta más rica, más moldeada, para que abarcara los distintos géneros culturales y deportivos.

Pero llegó el año 2001, cuando fue la última edición por distintos motivos, y se dejo de realizar hasta que hace ya un tiempo, Ariel volvió a tomar la iniciativa esta vez en la Aefip, y al respecto señaló:

“Desde hace tiempo volvimos a los orígenes y comenzamos a realizarlos para nuestro chicos y desde el año pasado que recomenzamos, invitando a otras instituciones de Junín que participan en los torneos de natación interclubes. En la edición de 2017 nos acompañó el profesor Nicolás Bogado, con un grupo de nadadores del Sindicato Empleados de Comercio, ya que Diego Cuadrado nos contactó para ser partícipes. Juntos compartimos un momento muy lindo, solidario, disfrutando de una merienda entre todos y tratando de dejar siempre un mensaje alentador, recalcando que todo se puede lograr, más si se hace en conjunto, alentando y ayudando al otro.

Es importante ayudar a quien en algún momento se siente cansado, es importante apoyar a quien lo necesita en ese momento, para poder lograr el objetivo principal, y que el mensaje sea real y efectivo. En estas 24 horas, hubo chicos de 5 años que se tiraron a nadar y lo hicieron en forma ininterrumpida durante quince minutos, y siguieron alentando a quienes se iban arrojando a la pileta, para darle continuidad. Es más, estuvieron despiertos toda la madrugada, para acompañar a cada nadador que hiciera la posta para poder cumplir con el objetivo y también los profesores siempre tratamos de formar para la vida, de aportar una palabra que los ayude en cada paso y decisiones a dar, ese es el punto principal. Todo comienza con este tipo de eventos, donde el apoyo incondicional está en cada segundo”.

Ya sobre el final de la charla, Ariel Pulido relató con suma emoción:

"Es increíble, pero muchos de los chiquitos que hoy tengo como alumnos de natación son hijos de papás que tuve en la Colonia de hace muchos años atrás. En la última edición tuve a muchos papás ´Pitutis´, acompañando a sus hijos o viniendo solo a recordar aquellas primeras ediciones. Así, revivimos momentos muy lindos, algo que nos va a acompañar toda la vida, ya que jamás se olvidan las cosas buenas y que te dejan un mensaje sano y cargado de bienestar”, cerró el profesor Carlos Ariel Pulido.