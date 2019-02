Junín se prepara para recibir a la Doble Bragado

Mañana, la ciudad de Junín será sede de la finalización de una etapa de la competencia de ciclismo más importante de nuestro país, la Doble Bragado.

Al respecto, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín señaló que "este jueves, alrededor de las 18 horas, estaremos recibiendo a los ciclistas que participan de la Doble Bragado. El punto de llegada será la Avenida Circunvalación, en el circuito tradicional que va desde Posadas hasta Ruta 7".

"Este año, además, tendremos la posibilidad de ver a los ciclistas dar tres vueltas en velocidad, en este circuito, siempre y cuando la característica de la competencia lo permita, que es que el primero o primer grupo de ciclistas no venga cortado, es decir, no haya sacada una gran diferencia, ahí no se realizarían las tres vueltas", remarcó Pueyo, quien a su vez recordó que "es la cuarta vez que tenemos la visita de esta competencia en la ciudad y estamos muy expectantes porque sabemos que es un gran atractivo para los amantes de este deporte en particular y a los vecinos en general".

Por otro lado, el funcionario indicó que "alrededor de las 17:30 horas comenzarán algunos cortes parciales desde la Ruta 188 y Circunvalación hasta la Ruta 7 y luego habrá cortes totales desde Posadas hasta Ruta 7 por Circunvalación. Aquellos vecinos que deban dirigirse hacia el sector de Villa del Parque o Cerrito Colorado, deberán hacerlo por Posadas o Ruta 7".

Por último, recordó que "la actividad de la Doble Bragado continuará el día viernes cuando desde el centro de nuestra ciudad se realice la largada de una nueva etapa, la que va desde Junín y pasará por Los Toldos, 9 de Julio y Bragado. Esto será a las 14.30, por eso, desde las 13.30 habrá cortes en la zona céntrica, ya que la largada será en la plaza 25 de Mayo. Invitamos a todos los vecinos a participar de estas actividades y brindar todo el apoyo a los ciclistas".