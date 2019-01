Sebastián Simonet anunció su última temporada como jugador

El central del seleccionado argentino de handball Sebastián Simonet anunció ayer su última temporada como jugador profesional a nivel de clubes y su futuro en el equipo nacional lo dejó supeditado a la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima.

"Por motivos personales no voy a continuar jugando la próxima temporada. No fue ni es una decisión fácil de tomar", escribió Simonet en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Simonet, de 32 años, se retirará una vez que concluya su participación en Ademar León durante la liga española Asobal. La última fecha se disputará el 25 de mayo.

"El handball profesional es mi vida desde hace más de 15 años, pero esta etapa se termina. Cuando acabe la liga Asobal voy a dejar de jugar, por lo menos a nivel clubes, y dependerá de lo que pase en los Panamericanos de Lima para saber si sigo entrenando o no con el equipo nacional", agregó Simonet.

El hermano de Pablo y Diego, sus compañeros en Los Gladiadores, agradeció a compañeros, cuerpo técnico y directivos de Ademar León, a su familia y las personas que conoció durante su etapa como jugador que inició en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester en la temporada 2004/2005.

"Gracias handball por darme todo. Solo te pido un par de cosas más, de inconformista, que serían la frutilla del postre en estos últimos meses de mi carrera", concluyó Simonet sin dar más detalles.