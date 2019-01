Atardecer mágico en la Laguna de Gómez

En el marco de una jornada repleta de actividades deportivas, el sábado una gran cantidad de personas admiraron la puesta del sol mediante una "kayakeada" que se desarrolló en el Parque Natural Laguna de Gómez bajo la organización del Gobierno de Junín.

Previo al inicio de la travesía en kayak, el intendente Pablo Petrecca se hizo presente en la zona de largada para saludar a los participantes y acompañarlos en la aventura. Luego, dijo: “Seguiremos todo el verano promocionando actividades deportivas y culturales de distinta índole para que los vecinos y los turistas hagan propio este espacio tan lindo”.

Por otra parte, a propósito del desarrollo de una jornada cargada de actividades, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes, manifestó: “Finalizamos con la kayakeada que tenía como propuesta ver el atardecer desde un lugar fantástico como es la Laguna de Gómez, para poder admirarlo desde diferentes planos porque, justamente, con esta actividad tratamos de ir a una costa que no es común de transitar” y, a continuación, expresó: “Muy contento con la repercusión que tiene por parte de la gente, feliz de llevar a cabo esta propuesta del kayak que se ha puesto muy de moda y también está pegando muchísimo en los turistas que nos visitan”.

A su vez, Pueyo remarcó el ambiente familiar que se genera: “La gente disfruta de este tipo de actividades en un clima muy placentero, recreativo, de vacaciones y eso está bueno. Es algo que charlábamos con Joaquín (Gaude) a quien agradezco, como también a todo el Club Náutico que siempre está predispuesto para acompañarnos en un montón de cosas para que salgan bien”.

Por su parte, Joaquín Gaude, presidente del Club Náutico de Junín (CNJ), señaló: “Es algo fantástico y el que no viene a la laguna se lo pierde, porque disfrutamos de un atardecer único como también del camino costero con una serie de actividades muy lindas; realmente, hacía rato que no se veía tanto movimiento”.

Seguidamente,Gaude también se refirió a la gran cantidad de actividades que se organizaron en el predio del balneario municipal y a la atracción turística que esto generó: “La carrera de patín en la rotonda frente a nuestro Club fue algo fantástico y lo mismo con respecto al triatlón. Yo que vengo seguido a este lugar, vi gente ya desde el día jueves que vino a entrenar y practicar, lo que significa mayor turismo y mucha gente que viene desde afuera para quedarse en La Laguna, en el CNJ, en el camping o en el hotel”.

“Espero que los chicos sigan con estas ganas y estas fuerzas, seguir trabajando juntos porque tenemos una buena relación y continuaremos por este camino tranquilamente”, manifestó.

La Laguna, "un lugar privilegiado"

En tanto, Petrecca, manifestó: “Es algo impresionante y muy hermoso ver este paisaje único en nuestra ciudad y que, a veces, los juninenses no valoramos, pero que sin dudas es un lugar privilegiado en la provincia de Buenos Aires. Muy contento por la gran cantidad de gente que se acerca para las distintas actividades deportivas y náuticas, como también de los distintos restaurants y pubs que se han habilitado, en los que pueden disfrutar y compartir”.

El jefe comunal también resaltó: “La importancia de la gran cantidad de turistas que vienen y que no nos damos cuenta. Cuando empezamos a preguntar, supimos que mucha gente venía de afuera y eso es una característica de nuestra ciudad. Junín lidera en la región, atrae a vecinos de otras localidades y provincias que se acercan a compartir las actividades que les proponemos, como sucedió el fin de semana pasado con el Actitud Rock and Bike, al que concurrió mucha gente proveniente de otros países”.

Atracción turística

Por último, el jefe del Gobierno de Junín se refirió a la política de atracción turística que impulsa mediante una oferta variada de propuestas y a los beneficios que esta medida genera para los comerciantes locales. Al respecto, dijo: “Desde el Gobierno hacemos un montón de actividades para tratar de incentivar esto mediante el deporte y la cultura, para que haya movimiento de gente y, por supuesto, mucho turismo que es un factor muy importante para el comercio".

Finalmente, Petrecca también se refirió a la atracción que el balneario municipal genera a través de sus paisajes naturales: “Un fin de semana como este, en el que pudimos disfrutar de un día y un atardecer hermosos, como también de la luna llena, son postales impagables que tenemos en nuestra ciudad y hay que aprovecharlas. Por eso, invitamos a todos los juninenses a que se animen, que vengan a disfrutar del Parque Natural Laguna de Gómez que está cada día más bello y, por supuesto, extendemos la invitación a los turistas y vecinos de otras localidades para que puedan venir a conocer nuestra Laguna, que es un lugar privilegiado en el mundo”.